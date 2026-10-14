A qué juega Sánchez con Ceuta

La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla ha alegrado inmensamente a los habitantes de las dos ciudades, y era obligada después del acto de fuerza que se realizó contra la primera en los últimos días de julio. Pero si un Gobierno que tiembla ante la posibilidad de provocar la irritación de Marruecos aceptó que se hiciera fue porque debía servir a una finalidad menos noble que la de consolar a unos ciudadanos que se vieron sometidos primero a invasión y después a abandono.

El Gobierno que decidió consentir un ataque a la integridad territorial en forma de asalto masivo a Ceuta tiene que hacer olvidar todo lo malo que ha pasado y todo lo malo que ha hecho. Las imágenes de felicidad de los ceutíes al recibir a los Reyes deben enviar al pasado más remoto el miserable comportamiento del Gobierno y, en primera fila, de su presidente de vacaciones. En la memoria humana, al contrario que en la realidad humana, tiende a prevalecer lo bueno sobre lo malo. Bien está lo que bien acaba. A eso quieren acogerse. El propósito, apenas disimulado, es que la visita de Felipe y Letizia dé carpetazo a uno de los estropicios gubernamentales más crueles y peligrosos.

En la neblina de sensaciones e ilusiones que sale del hipertrofiado aparato propagandístico que es el Gobierno, maniobras como esta son el pan de cada día. Muchas tienen éxito entre los que son el target. Conocen bien a su votante. Pero hasta ese votante, en la hipótesis de que no fuera manejable, vería que todo lo que ha hecho el Gobierno en las últimas tres semanas pone más en evidencia lo que no hizo durante mes y medio. ¿Por qué no pudo desalojar antes los lugares y playas donde montaron chozas y tiendas los llamados "migrantes", si lo ha hecho ahora? ¿Por qué esperó hasta el 17 de septiembre, nada menos, para empezar a instalar las carpas donde alojarlos? En definitiva, ¿por qué no hizo nada el Gobierno por aliviar el padecimiento de los ceutíes durante todo el mes de agosto y medio septiembre? La cuestión es hoy aún más ineludible de lo que era…

La visita de los Reyes no hace olvidar ni exonera. Al contrario. Resalta la larga inacción del Gobierno, su irresponsable vacacionar, la inhumana decisión de perjudicar a Ceuta y sus habitantes al consentir no solo el asalto a la frontera, sino la permanencia de los asaltantes. Para que Pedro Sánchez pudiera presumir en la Asamblea de la ONU de defender como nadie los derechos humanos de los "migrantes", tuvo que pisotear los derechos de los ciudadanos de Ceuta y solidariamente los de todos los españoles. Había que elegir y el presidente eligió. Decidió exhibir la máscara virtuosa más comercial. Una máscara que también era la más inofensiva para el país que permitió o instigó el asalto, cuyo componente militar, esos buques de guerra de los que se acaba de saber, ha ocultado Sánchez al Congreso y a la opinión pública. Todo esto es lo que ahora debe desaparecer. En ello está la factoría de sueños. La amnesia inducida por el final feliz quiere imponerse al necesario balance de los hechos.