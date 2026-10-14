Invasión naval de Ceuta: de "puntual" a "rutinaria"

Es lógico que los Reyes se hayan sentido conmovidos con la emocionada, entusiasta y cálida bienvenida que les han brindado los ciudadanos de Ceuta y Melilla, tanto por su reivindicación de la españolidad de ambas ciudades autónomas como por el abandono que sufren por parte del Gobierno central; un Gobierno central que, en todo momento, ha silenciado y ocultado, además, la participación del gobierno marroquí en la invasión de inmigrantes en Ceuta del pasado mes de julio.

A este respecto, conviene recordar que el presidente del Gobierno aún no ha dado explicación alguna de por qué ocultó, tanto a las Cortes Generales como a los ceutíes y al resto de los españoles, un hecho tan sumamente grave como el de que buques de guerra marroquíes violasen la frontera marítima española durante los días 30 y 31 de julio mientras, desde territorio marroquí, se producía la invasión de unos 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta. Las únicas "explicaciones" que la portavoz del Gobierno y algunos ministros han dado al respecto desde que se filtró la noticia el pasado lunes son las versiones tan dispares cuando no disparatadas e inverosímiles que han dado Elma Saiz, el ministro de Justicia Bolaños y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Si la portavoz del Gobierno empezó quitando importancia a la incursión naval asegurando que se trataba de un hecho "puntual" —como si con eso contestara a la pregunta de por qué lo ocultó el Ejecutivo— este miércoles, el ministro Torres, aun queriendo también minimizar su gravedad, ha cambiado la versión dada por Saiz y ha pasado a calificar de "rutinaria" la presencia de buques marroquíes en aguas de Ceuta durante la invasión. ¿Nos quiere hacer creer Torres que forma parte de la "rutina" de la marina marroquí violar nuestras fronteras marítimas?

Evidentemente, lo que pretende tamaño botarate con ese calificativo de "rutinaria", que de ser cierta haría aún más grave la incursión que Saiz calificaba de "puntual", es que los españoles no vinculemos la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta con la invasión orquestada e impulsada por el gobierno marroquí de esos mismos días. Este es, de hecho, el mensaje que, con total desfachatez, ha tratado de transmitir el ministro Bolaños: que ambos hechos —la invasión de inmigrantes desde territorio marroquí y la entrada de buques militares en aguas territoriales españolas esos mismos días— no guardan relación alguna entre sí.

Es evidente que el Gobierno español toma a los españoles por imbéciles al tratar de hacernos creer que se trata de una pura "coincidencia temporal" sin relación alguna, como ha manifestado el caradura de Bolaños. Más aún cuando ya es público y notorio que el Gobierno ocultó los informes que alertaban de la invasión y de la participación en la misma del gobierno marroquí.

A este respecto, hace muy bien Feijóo —cuya formación está personada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la invasión de Ceuta— en trasladar al Tribunal esta presencia de buques marroquíes en aguas españolas así como comunicar lo ocurrido a sus colegas del PPE en la reunión previa al Consejo Europeo que reúne a los primeros ministros de la UE.

Ya veremos si Sánchez, tal y como ha reclamado Feijóo, comparece y da explicaciones en la Diputación Permanente, que se reúne mañana viernes. Lo que es evidente es que el cerco al Gobierno se estrecha desde el momento en que, ya no solo el PP, sino la acusación popular unificada liderada por Iustitia Europa, ha pedido a la juez María Tardón que requiera los datos del CNI —dependiente del Ministerio de Defensa— referentes a la invasión naval. Ya veremos si la designación de Margarita Robles como número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por Madrid no es una forma de sellar su silencio.