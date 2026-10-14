El PP revoluciona las redes sociales con su cambio de estilo: "Sin piedad con el PSOE"

Las redes sociales han sido siempre un importante escaparate para los nuevos partidos, dada la dificultad inicial de colocar su mensaje en medios de comunicación tradicionales. Podemos fue el primero en abonar este campo, pero desde hace años Vox goza de la hegemonía, con el reciente permiso del PP, que esta campaña ha irrumpido con mensajes muy agresivos para generar un gran impacto.

Burlas directas al ministro Óscar Puente y a la exministra María Jesús Montero, chascarrillos contra los sindicatos y cortes a Pedro Sánchez. Todo vale para centrar la conversación, movilizar al electorado -especialmente al más joven-, y despojarse de la imagen de tibios que parte del electorado de derechas pueda atribuirles, especialmente en un medio más desenfadado en el que se permiten más licencias.

El tuit más polémico, el que muestra al ministro Puente con la rodilla rota en respuesta a un mensaje previo que achacaba a Feijóo tener "miedo" de la convocatoria electoral: "Miedo le tenías tú a un esguince", señalaba el mensaje del PP junto al vídeo de la caída. "El que más impacto y más me gusta ha cosechado de toda la historia del partido", confirman fuentes del PP consultadas al respecto.

Miedo le tenías tú a un esguince. https://t.co/SoavNpr8m4 — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

Casi seis millones de visualizaciones a fecha de este martes, con más de 27.000 me gusta. Pese al revuelo generado, las noticias publicadas, las críticas de los adversarios políticos y los comentarios en tertulias, el partido no ha borrado el mensaje, como ha ocurrido en otras ocasiones, despertando aún más los elogios de conocidos tuiteros de derechas, muchos de ellos cercanos a Vox.

"Tenemos muchas ganas al PSOE, no habrá piedad, este es el partido de vuelta del 23, la madre de todas las batallas y se gana con armas", trasladan fuentes del PP preguntadas al respecto. El partido evita confirmar quién es el responsable de este cambio en redes sociales, pero ya ha colocado un cebo para los internautas: lo desvelarán tras el 29-N.

La estrategia del PP nacional se entrelaza en ocasiones con la del PP de Madrid, muy acostumbrado ya a esta batalla. Recientemente, Sarah Santaolalla publicaba un mensaje sugiriendo que Ayuso acudió al 12-O tras una "fiesta en el ático", a lo que el PP de Madrid respondía publicando un vídeo de Santaolalla de fiesta.

Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo. https://t.co/f9byrdHJMf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 12, 2026

Un mensaje respaldado por la cuenta nacional del partido con una advertencia: "El Gobierno ha robado a dos manos. Mordidas, chistorras, joyas y oro. Prostitución y sicarios. Todo con el dinero de la gente que se esfuerza. ¿Y ahora se ponen exquisitos? No. No les vamos a pasar ni una. Y el CM (Community Manager) del PP tampoco. FIN".

Otro de los mensajes más comentados, la respuesta a la sindicalista de UGT, Afra Blanco, o el que publicaron contra la directora de campaña del PSOE.

Eres sindicalista y de izquierdas, Afra. Ya sabemos que tú de sacrificios no eres. — Partido Popular (@ppopular) October 10, 2026

Primer día de María Jesús Montero como coordinadora de campaña del PSOE: reconoce que la huelga general convocada por CC.OO. y UGT es una huelga política (y, por tanto, ilegal). Dejen trabajar a María Jesús. https://t.co/QYHt26aFMZ — Partido Popular (@ppopular) October 6, 2026

Desde que Pedro Sánchez pulsó el botón electoral, los de Feijóo han puesto en marcha toda la maquinaria del partido para movilizar al electorado, incluidas las redes sociales. El líder del PP viene años advirtiendo de la necesidad de tener más eco en X o Instagram, especialmente tras el resultado que obtuvo Alvise en las últimas elecciones europeas, donde logró 3 eurodiputados con "apenas un móvil", trasladó Feijóo a los suyos.

"Hay que empezar desde ya a movilizar al electorado, no sirve hacerlo el último viernes de campaña", admiten en el PP sobre la premura de la campaña. Y es que, apenas minutos después del adelanto anunciado por el presidente, el PP desplegaba una lona con la frase "por fin", que hacía también circular en redes sociales con un vídeo.

Fuentes de la dirección confirman que llevan seis meses preparándose para este momento. Feijóo aseguró este martes en Es la Mañana de Federico que dio orden de activar al partido en junio, cuando el Congreso aprobó instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Esto explica la coordinación, casi milimétrica, entre el mensaje difundido en redes, los vídeos de campaña y los discursos de los distintos dirigentes del partido.

El empleo de la ironía sirve también como recurso frente a Sánchez, sin caer en el insulto. La frecuencia de los mensajes, trasladan en el PP, está también muy medida, para evitar ser repetitivos y que los tuits dejen de tener impacto.

No le dice la verdad ni al médico. https://t.co/TKLg45wmTY — Partido Popular (@ppopular) October 9, 2026

Mientras en la cuenta oficial del PP prima la crítica, en la de Feijóo se opta por mensajes en clave más optimista, como el vídeo homenaje a España que publicó en la víspera de la Fiesta Nacional del 12-O.

La del sacrificio, la del esfuerzo, la de la esperanza… ¡VIVA ESPAÑA! https://t.co/w78abs6foi — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 11, 2026

Una maquinaria muy engrasada que busca evitar lo ocurrido en 2023, cuando la convocatoria cogió a PP y Vox en plenas negociaciones y con las vacaciones de verano de por medio, dejándoles a cuatro escaños de gobernar.