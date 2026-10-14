Ester Muñoz deja planchada a TVE por publicar un bulo contra ella

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se ha enfrentado a TVE, aprovechando un acto de campaña en Lorca, Murcia. Después de que la cadena pública difundiera un bulo contra ella, atribuyéndole haber dicho que de Pedro Sánchez "me costaría mucho no engancharlo del cuello", la dirigente del PP le ha plantado cara.

La frase, en realidad, la pronunció Javi Cabello, que entrevistó a Muñoz para su pódcast. La portavoz del PP en el Congreso responde, de hecho, que no tiene odio a nadie, ni siquiera al presidente. A pesar de esto, TVE puso de rótulo durante la emisión del programa Mañaneros 360: Muñoz, sobre Sánchez: "Me costaría mucho no engancharlo del cuello".

Entre los contertulios del programa estaba en ese momento Javier Aroca, que pide a Feijóo "escuchar las palabras de Ester Muñoz y le diga que se quede calladita", lo que ha sido duramente respondido por la dirigente del PP, aprovechando una pregunta de un reportero de TVE a cuenta del sistema de pensiones, que la portavoz ha defendido reformar por ser insostenible.