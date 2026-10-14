Feijóo mueve ficha en la Audiencia Nacional por la incursión de buques marroquíes durante la invasión a Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado a la Audiencia Nacional la presencia de buques marroquíes en aguas españolas, durante la invasión a Ceuta. La formación está personada como acusación popular en la causa. Además, trasladará lo ocurrido a sus colegas del PPE en la reunión previa al Consejo Europeo que reúne a los primeros ministros de la UE.

Feijóo ha exigido, además, que Pedro Sánchez comparezca en la Diputación Permanente, que se reúne el próximo viernes, para explicar estos hechos, reconocidos por el propio jefe del Ejecutivo durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12-O. Según ha dicho en un vídeo difundido a los medios, los hechos son de una "gravedad extraordinaria".

"El Gobierno lo sabía y el presidente se fue de vacaciones. Y, además, se lo ocultó a las Cortes Generales, a los ceutíes y al resto de los españoles. No hay palabras para describirlo", ha asegurado. "Lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos", ha añadido.

En cuanto a las futuras relaciones con Marruecos, si gobierna, ha dejado claro que deben partir de la reciprocidad y la firmeza ante un ataque a la soberanía española. "Quiero dejar algo muy claro. España es una nación soberana. Y a las naciones soberanas no se las pone a prueba impunemente. Nuestra integridad territorial, nuestras fronteras y la seguridad de los españoles no son negociables", ha asegurado.

Por último, ha defendido tener una "relación de buena vecindad con Marruecos", pero desde el "respeto y la reciprocidad". "Y vamos a exigirlas con toda la firmeza necesaria. Hechos de esta índole son un punto de no retorno que no pueden producirse. Yo no lo permitiré", ha concluido, insistiendo en que su compromiso pasa por decirles la verdad a los españoles e informarles de las decisiones adoptadas, a diferencia de Sánchez.