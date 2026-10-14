Para el PP, la encuesta que acaba de publicar el CIS es un "nuevo ejemplo del ejercicio de malversación sistemática que este Gobierno realiza a través de la institución", por ello, Alberto Núñez Feijóo promete "la destitución fulminante" de su director, José Félix Tezanos, si gobierna el próximo 29-N.

"La manipulación del CIS ha sido una de las más groseras del sanchismo", señala el PP en un comunicado, recordando que este organismo se ha negado a preguntar la opinión de los españoles sobre innumerables asuntos relacionados con el Ejecutivo, como la ley del solo sí es sí, la de amnistía o sobre la actuación del Gobierno ante la invasión de Ceuta. "Hoy mismo, Tezanos ha preguntado por la invasión… a Ucrania. De Ceuta, ni una sola pregunta", señalan.

El PP recuerda que Tezanos fue sancionado por la Junta Electoral Central con una multa de 3.000 euros por realizar una encuesta flash durante los 'cinco días de reflexión de Sánchez' en la precampaña de las catalanas. El PP ya anunció el pasado 23 de marzo una querella contra Tezanos por un posible delito electoral.

"El dinero de todos no puede estar al servicio de las necesidades electorales de Sánchez. Cuando el sesgo beneficia sistemáticamente al mismo partido, exigir responsabilidades es defender la democracia", advierten desde la formación de Feijóo, a la que el barómetro solo sitúa como primera fuerza política en dos provincias. Todo el mapa español se teñiría de rojo.

Para el PP, Sánchez y Tezanos deben responder por "haber desvirtuado la función del CIS para convertirlo en un instrumento al servicio de la presidencia del Gobierno y utilizarlo como una prolongación de Ferraz". El PP promovió una comisión de investigación en el Senado por el CIS, y registró una ley para despolitizarlo, que obtuvo el apoyo del Pleno con el voto en contra del PSOE.