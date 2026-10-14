Imbroda reivindica la españolidad de Melilla ante los Reyes: "No es de España, es España"

Con motivo del histórico viaje de Felipe VI y doña Letizia a Melilla, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha pronunciado un discurso en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, momentos antes de entregar al jefe del Estado las Llaves de la Ciudad.

Una jornada en la que miles de melillenses se han congregado en la plaza de España, en la que ha sido la primera visita de un rey desde la proclamación de Felipe VI en 2014. Imbroda ha calificado la cita de "auténtico sueño cumplido" y ha subrayado que con su visita "comienza una nueva Melilla" y ha recalcado que necesitan sobre todo su presencia porque les da "confianza, certidumbre y esperanza en el futuro".

El eje vertebral del acto ha sido la defensa de la españolidad innegociable de Melilla, sustentada en argumentos jurídicos, políticos e históricos que se remontan a 1497, cuando Pedro de Estopiñán desembarcó en sus costas. También ha recordado el firme anclaje de Melilla en la Constitución de 1978 y el pronunciamiento del Parlamento Europeo. "Tenemos todos los argumentos, razones y derechos históricos, políticos y jurídicos para proclamar que Melilla no es de España, es España", ha sentenciado con rotundidad, enfatizando que en este suelo "comienza España y comienza Europa". Asimismo, ha ensalzado el modelo de convivencia de una sociedad que reúne a casi 90.000 compatriotas bajo el respeto mutuo entre comunidades cristianas, musulmanas y judías en pos de la libertad y la concordia.

Asimismo, ha querido reconocer la actitud de Felipe VI en la crisis de Ceuta, aún no resuelta, posicionándose "desde el primer minuto" en su apoyo y en el de Melilla. "Gracias por su ejemplo y su elevado grado de compromiso, ayer refrendado en Ceuta de una forma clara, diáfana y contundente", ha afirmado. "Nos hemos sentido muy respaldados".

No ha eludido la constante presión sobre el perímetro fronterizo, rememorando las graves crisis vividas en Ceuta y reclamando una actuación tajante frente a la inmigración ilegal instrumentalizada. El presidente de Melilla ha advertido de que "nadie puede violentar la soberanía territorial de la nación sin afrontar consecuencias inmediatas", censurando la falta de determinación por parte del Gobierno central. Por ello, ha solicitado una respuesta rotunda tanto en la escena comunitaria como interna, reclamando un incremento presupuestario, legislativo y de dotación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que genere un desarrollo socioeconómico que iguale a Melilla al resto de España y dé seguridad a sus ciudadanos.

Tras los actos en el Palacio de la Asamblea, la agenda institucional se retoma con una visita al colegio Eduardo Morillas y una recepción en el hotel Melilla Puerto ante personalidades de la sociedad civil, donde el Rey pronunciará un esperado discurso para reafirmar el compromiso de la Corona con Melilla.