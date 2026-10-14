Nadie se llame a engaño con las trifulcas paulinas de última hora: el divorcio electoral de la otra izquierda no responde a enfados por primarias ni a los personalismos de rigor. La negativa de Podemos a integrarse en el frente uruguayo obedece, por el contrario, a un cálculo frío y racional, estrictamente frío y racional. Iglesias ha leído el paisaje que viene de forma lúcida y considera ya un dato que las dos derechas, la blanda y la dura, ocuparán el poder durante un ciclo de ocho años como mínimo. Frente a semejante escenario, unirse a ese apaño de circunstancias no sería más que subir a un camión escoba con destino al Grupo Mixto.

El segundo motivo de Iglesias pasaría por rentabilizar su propia soledad. Podemos busca presentarse ante su público como la única izquierda virgen, la que no se ha manchado en el Consejo de Ministros con las salpicaduras de la corrupción socialista. Pablo piensa a largo plazo, como los estrategas chinos, e imagina un horizonte en el que el PSOE ha dejado de existir como fuerza relevante. La tesis no resulta descabellada. A fin de cuentas, la mayoría de los partidos socialdemócratas europeos se encuentran ahora mismo en trance de desaparición, de modo análogo a como los viejos partidos comunistas se extinguieron casi al unísono tras el suicidio asistido de la Unión Soviética.

En ese guion, Gabriel Rufián cumplirá la función del tonto útil, todo un clásico que, como el Citroën dos caballos, también vuelve con un diseño renovado y a precio de ganga. La actitud de Podemos equivale, en la práctica, a una voladura controlada del barco a la deriva que es Sumar. Así pues, si faltaba algo para asegurar el desencanto depresivo de su gente tras ocho años estériles en el Gobierno, el desencuentro final llevará, por una parte, al crecimiento de la abstención de izquierdas y, por otra, al refugio en el voto útil al PSOE. Lo de Pablo es lo que les decía Mao a sus guardias rojos: hay que bombardear la sede del Comité Central.