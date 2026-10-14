Margarita Robles, "la pájara", será la dos de Sánchez en las listas del PSOE para Madrid

Margarita Robles será la número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por Madrid, según han adelantado varios medios, por delante del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ocupará el tercer puesto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también concurrirá por la capital, en un cambio de destino que deja vía libre al titular de Exteriores, José Manuel Albares, para encabezar la candidatura socialista por Cádiz. El PSOE busca así rentabilizar electoralmente el acuerdo sobre Gibraltar.

El ascenso de Robles en la candidatura madrileña llega después de que su nombre apareciera en los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, en los que el presidente se refería a ella como "una pájara" y bromeaba sobre su supuesta obsesión con el uniforme.

La ministra de Defensa calificó de "machistas" esas palabras, aunque inicialmente trató de restar importancia a la polémica y apuntó a Ábalos como responsable de la difusión de los mensajes. Cuando el contenido de las conversaciones salió a la luz, a mediados de mayo, Robles reaccionó con aparente indiferencia ante los medios: "¿Por qué me voy a sentir dolida? Cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dice".

Ahora, una de las ministras más veteranas y con mayor peso del Ejecutivo escala hasta el segundo puesto de la candidatura socialista por Madrid, pese a los episodios que han evidenciado sus discrepancias con Moncloa. Entre ellos, la crisis provocada por la invasión de Ceuta, cuando Robles defendió la actuación del CNI y aseguró que los servicios de inteligencia habían avisado un día antes del asalto, en contraste con las críticas del resto del Ejecutivo, que cuestionaba su eficacia y profesionalidad. A ello se sumó la imagen difundida por la Casa Real de una reunión de la ministra con la cúpula de Defensa para abordar la crisis.

Además, distintas voces apuntan a Margarita Robles como la presunta responsable de filtrar a El País la información sobre la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta. Una sospecha que, según esas informaciones, habría provocado malestar en Moncloa, aunque no existe confirmación pública de su implicación. Por su parte, el Gobierno continúa restando importancia al episodio, al que calificó de "puntual", pero también de "habitual" en las relaciones entre países vecinos que comparten un estrecho.