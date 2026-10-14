Moncloa convierte lo "puntual" en "habitual" para justificar su silencio por la entrada de los buques de guerra de Rabat

"Somos dos países que comparten un estrecho", relatan fuentes gubernamentales como si compartir unas aguas bastara para despejar cualquier duda sobre la presencia de buques militares marroquíes y la respuesta española, que incluyó la movilización de dos fragatas. De esta forma, la estrategia de Moncloa pasa por convertir la geografía en argumento político y la vecindad con Marruecos en una suerte de explicación universal evitando vincular la incursión de los buques de guerra con la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Moncloa sostiene que el episodio "no se vivió como un hecho de máxima gravedad" y utiliza ese argumento para justificar que Sánchez no informara al Rey el mismo día de la incursión de los buques de guerra marroquíes en Ceuta. La ausencia de comunicación inmediata a la Casa Real se convierte así, en el relato del Gobierno, en la prueba de que no se consideró una crisis de especial gravedad pese a requerir la presencia de dos fragatas españolas.

La pirueta del Ejecutivo pasa por decir que fue algo "puntual" para minimizar su alcance, pero "habitual" para justificar que no mereciera mayor atención. El Gobierno quiere que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo, según convenga a su defensa.

El Gobierno sostiene que la situación se resolvió con "normalidad", pero sigue sin explicar por qué los hechos no trascendieron hasta 74 días después, tras la publicación de la información por El País y a escasas horas de la visita de los Reyes a la ciudad autónoma. Una visita especialmente significativa, al producirse después de 19 años sin que los monarcas pisaran las calles de Ceuta.

"Puntual no es ocasional", sostienen también estas mismas fuentes, que aseguran que entre países vecinos se producen situaciones de este tipo todos los días. En Moncloa no sólo restan importancia a la incursión de los buques de guerra marroquíes, sino que parecen molestos por el revuelo que ha provocado. El Gobierno pretende presentar como una "anécdota" lo que acabó movilizando a la Armada española y cuestiona que el episodio haya levantado tanta polvareda, tras haberlo escondido durante más de dos meses.

Moncloa quiere presentar la incursión como un episodio menor, propio de la convivencia entre dos países que comparten frontera marítima.