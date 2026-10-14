Montse Mínguez presidió la junta municipal de Lérida que aprobó cambios urbanísticos que enriquecieron a su pareja

La portavoz del PSOE participó en 2017 en la aprobación de una modificación del plan urbanístico de Lérida mientras Sergi Vélez, su pareja actual, impulsaba una urbanización en la zona afectada.

De hecho, Montse Mínguez no sólo participó de la decisión sino que en julio de 2017 presidió la reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lérida que aprobó una modificación urbanística en el sector de Ciutat Jardí, donde el empresario Sergi Vélez Viola desarrolló posteriormente una promoción residencial de alto nivel.

Tal y como informa El Español, el acuerdo, recogido en el acta municipal del 18 de julio de aquel año, afectaba al sector SUR-2 y daba continuidad a la ordenación urbanística de la zona. Mínguez ejerció la presidencia como vicepresidenta de la Junta de Gobierno ante la ausencia del entonces alcalde socialista, Àngel Ros. La modificación, eso sí, salió adelante por unanimidad.

En una de las parcelas afectadas se levantó Botànic, un complejo residencial promovido por Nest Capital, la empresa vinculada a Vélez. La urbanización, situada en el número 87 de la avenida Ciutat Jardí, incluía 35 viviendas dúplex y áticos con terrazas, jardines y piscinas privadas, además de zonas comunes y espacios destinados a actividades deportivas y recreativas.

La documentación municipal consultada recoge la tramitación de la modificación urbanística, aunque no permite determinar con precisión qué cambios concretos afectaron a la parcela de Botànic ni establecer qué beneficio económico específico pudo derivarse del acuerdo para la empresa promotora.

Atrapada entre su pareja y su hipocresía

Nueve años después aquella operación urbanística cobra relevancia por la posición política de Mínguez y el demagógico discurso de su partido y de ella misma sobre el mercado inmobiliario. Después de ocho años de escasa actividad y promesas incumplidas, el PSOE ha situado la vivienda en el centro de su agenda política y ha cargado contra los grandes propietarios y los denominados fondos buitre, a los que responsabiliza de parte de las dificultades de acceso a la vivienda.

Sin embargo, la pareja de la portavoz socialista dirige, tal y como destapó Artículo 14, un grupo empresarial dedicado al negocio inmobiliario y al alquiler. Según las informaciones publicadas por El Español sobre el patrimonio de Nest Capital Homes, la sociedad cuenta con inversiones inmobiliarias valoradas en unos 6,2 millones de euros y obtuvo cerca de 471.000 euros de ingresos por alquileres en 2025.

También se ha informado de que el grupo familiar dispone de al menos 30 viviendas y estudios destinados al arrendamiento en España, además de dos sociedades en Panamá. Su trayectoria empresarial incluye también proyectos y participaciones internacionales.

Vélez asumió progresivamente mayores responsabilidades en los negocios familiares a partir de 2017. Tras la muerte de su padre, el promotor José Luis Vélez Burrell, en septiembre de 2018, continuó la gestión junto con su hermana. La sociedad Sajovive pasó a denominarse Nest Capital Homes en enero de 2018.

La promoción de Botànic no es la única operación empresarial relacionada con Vélez que ha coincidido con la etapa de Mínguez en el Ayuntamiento. En 2014, el Consistorio acordó una reducción de las obligaciones económicas de Adaix de Negocios, empresa vinculada al empresario, en relación con la concesión de una discoteca. El expediente contempló una exención de 281.783 euros. La Fiscalía investigó los hechos y archivó las diligencias en octubre de 2015 al no apreciar pruebas de corrupción en la Administración.

La polémica sobre el patrimonio de la pareja ha vuelto a la actualidad en plena controversia política sobre la vivienda. Mínguez ha defendido con escasa fortuna la actividad empresarial de Vélez y sostuvo que se trata de una empresa familiar que cumple la legalidad y paga sus impuestos.

En una entrevista en Antena 3, la dirigente socialista afirmó que su partido no está en contra de las empresas ni de los propietarios y justificó los desahucios en caso de impago del alquiler. Unas declaraciones que han reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso del PSOE contra los grandes tenedores y la actividad inmobiliaria de la pareja de Mínguez, que además es sólo una parte de la enorme colección de propiedades de las que disfrutan algunos dirigentes del partido.