El inútil de los trenes y desahucios Mínguez

El sistema ferroviario en España es un caos. La infraestructura está destrozada después de años sin invertir en su mantenimiento. Los trenes son viejos, incómodos y cada vez más lentos. La alta velocidad es un eufemismo desde el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas. Durante años, el Gobierno ha jugado con la seguridad de los usuarios de las líneas de alta velocidad. Esas vibraciones en el vagón, aquellos botes, el balasto desgastado, las vías hechas trizas y la gestión de ministros como José Luis Ábalos y Óscar Puente explican a la perfección un desastre sin precedentes.

Miles de viajeros se han visto afectados por el incendio del pasado lunes en la cabina trasera de un AVE de Renfe que cubría el trayecto entre Madrid y Figueras. Los técnicos de Adif y Renfe han tardado dos días en retirar el tren y auguran que los trabajos de reparación de la vía podrían durar semanas. Se han cancelado trenes sin avisar a los viajeros, se incumplen los horarios por sistema, la información es confusa y contradictoria y miles de usuarios se han visto forzados a cambiar el tren por el autobús o el avión.

Pero el ministro Puente ni siquiera ha considerado la posibilidad de emitir en la red social X una disculpa, una explicación o un exabrupto. Nada. Como si fuera normal que las máquinas de los trenes ardieran espontáneamente a la altura de los Monegros y que se carezca de medios y personal para restablecer el servicio en un tiempo prudencial.

El ministro Puente ha demostrado ser tan inútil como sus antecesores inmediatos, tan incompetente como los más incompetentes ministros del ramo de todos los tiempos, tan insensible como Pedro Sánchez. De ahí que aspire a sucederle. Sus síntomas son prácticamente idénticos: mentirosos crónicos, intolerantes a la crítica, estilos de vida parasitarios y ausencia de remordimientos.

El temperamento de Puente encaja perfectamente en la propensión de Sánchez a rodearse de lo peor, la hez de la hez, gente como él mismo o como la nueva estrella del socialismo, esa diputada Montse Mínguez a la que el líder socialista nombró portavoz de la ejecutiva federal del PSOE en julio del año pasado. La señora Mínguez encarna la contradicción entre el ideal socialista y la realidad de los socialistas. Ella, que en calidad de mujer comprometida prometió continuar la lucha de Maricarmen, resulta que está emparejada con lo que según el canon moral socialista sería un auténtico buitre que va por ahí alquilando pisos y desahuciando a quien no paga. Desahucios Mínguez ya la llaman. Y no es la única a la que más le valdría guardar silencio cuando se habla del problema de la vivienda.

El que no tiene cinco casas en el PSOE es porque acaba de empezar su carrera política, porque las tiene a nombre de una sociedad panameña o porque prefiere las joyas. No hay pobres en el partido socialista. Por mucho que busquen, no encontrarán ninguno.