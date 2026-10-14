Sánchez convierte las listas del 29-N en un desembarco de ministros socialistas

Pedro Sánchez no quiere dejar cabos sueltos de cara al 29-N. El presidente prepara un auténtico desembarco de ministros en las listas socialistas al Congreso en una estrategia que recuerda a la desplegada en 2023.

Las candidaturas se han cocinado entre tensiones territoriales y una carrera por asegurarse los puestos que realmente garantizan opciones de escaño. Con las encuestas dibujando un horizonte electoral poco halagüeño para los socialistas, nadie quiere quedarse fuera del reparto. Las direcciones provinciales deben cerrar sus propuestas este miércoles, aunque la última palabra la tendrá la dirección federal, que se reserva la capacidad de introducir los cambios que considere necesarios. Las listas definitivas deberán ser ratificadas el sábado 17 en el Comité Federal extraordinario que se celebrará en Fuenlabrada donde el presidente Sánchez aprovechará para celebrar un mitin electoral.

La candidatura de Madrid se ha convertido en el epicentro de los movimientos de Ferraz. Félix Bolaños volverá a ocupar previsiblemente el tercer puesto, mientras Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska también se perfilan para integrar una lista en la que Sánchez busca blindar los puestos clave con nombres de peso de su Gobierno. El segundo escalón continúa siendo una de las grandes incógnitas, con Sara Aagesen o Carlos Cuerpo en las quinielas, aunque su incorporación no está ni mucho menos despejada. Ferraz ya negó la semana pasada que el nombre de la mujer del presidente haya estado encima de la mesa" y aseguran que Begoña Gómez no forma parte de los planes del partido para las próximas elecciones.

El cambio de destino de Marlaska añade otra pieza al puzle. El ministro de Interior dejaría Cádiz para concurrir por Madrid, mientras José Manuel Albares ocuparía el primer puesto gaditano. El PSOE pretende aprovechar así el tirón del acuerdo sobre Gibraltar.

La operación no termina en Madrid. Óscar Puente repetirá como cabeza de lista por Valladolid, con Ana Redondo como número dos; Jordi Hereu liderará la candidatura por Barcelona; Elma Saiz encabezará la de Pamplona; Milagros Tolón hará lo propio en Toledo e Isabel Rodríguez será la número uno por Ciudad Real.

En Valencia, Arcadi España ocupará previsiblemente el segundo puesto, por detrás de Pilar Bernabé, que también tiene la vista puesta en la Alcaldía de la capital valenciana para las municipales de mayo. Adriana Lastra regresará a la primera línea como cabeza de lista por Asturias y Francina Armengol volverá a liderar la candidatura balear.

Sánchez quiere movilizar a sus principales figuras y convertir el peso del Ejecutivo en un reclamo electoral. Aunque no todos los miembros del Gobierno estarán en las papeletas. Diana Morant, Óscar López y Ángel Víctor Torres se centrarán en sus respectivas batallas autonómicas, mientras Luis Planas ha decidido no repetir como cabeza de lista por Córdoba. Tampoco estarán en las nuevas candidaturas algunos nombres que sí concurrieron el 23-J, como Teresa Ribera, María Jesús Montero y Pilar Alegría.