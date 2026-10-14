¿Te libra pedir el voto por correo de la mesa electoral el 29-N?

Tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sorteos para designar a presidentes y vocales de las mesas electorales activan el envío masivo de notificaciones oficiales en toda España.

A lo largo del mes de noviembre comenzarán a llegar las notificaciones oficiales para formar parte de la mesa electoral. Esta designación por sorteo es una responsabilidad obligatoria, por lo que no presentarse el día de las votaciones sin un motivo legalmente aceptado puede acarrear severas consecuencias penales y económicas.

Existe la creencia popular de que pedir el voto por correo exime de este deber ciudadano, pero la normativa electoral, en concreto la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no establece ninguna relación entre ambos procedimientos. Por lo tanto, solicitar el voto por correo no te libra de salir elegido como presidente o vocal de una mesa electoral.

¿Por qué puede tocarte estar en la mesa si pides el voto por correo?

Las Juntas Electorales de Zona realizan el sorteo público de los miembros de las mesas electorales con semanas de antelación sobre el censo electoral general. Para el sorteo no importa si has iniciado el trámite de voto por correo o no.

Los procesos son independientes, por un lado la inscripción en el censo para elegir la modalidad de voto (presencial o por correo) es un trámite personal, mientras que la designación para la mesa es una obligación ciudadana por sorteo.

¿Qué ocurre si me toca la mesa electoral y voy a estar fuera?

Si solicitaste el voto por correo porque no vas a estar en tu localidad el día de los comicios, el hecho de estar fuera no te exime automáticamente, pero puedes presentar una alegación ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de 7 días desde que te entregan la notificación en mano. Aunque la causa debe estar justificada y ser viajes o desplazamientos contratados antes de la fecha de la convocatoria de elecciones que te causen un perjuicio económico o un trastorno grave entre otras causas. Por lo que quedaría a criterio de la Junta aceptar o rechazar la excusa.

Lo que no debes hacer si te toca la mesa y votaste por correo

Si la Junta Electoral rechaza tu alegación o no presentas ninguna, tienes la obligación de acudir a la mesa a las 8:00 horas el día de la votación.

Si votaste por correo previamente, no podrás votar en la urna de forma presencial ese día, ya que aparecerás marcado en la lista del censo con las siglas "C" (Correo). Sin embargo, deberás cumplir con tu función de gestionar la mesa durante toda la jornada. Por lo que no presentarse a la constitución de la mesa sin una causa aceptada constituye un delito electoral castigado con penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.