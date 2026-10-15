Cayetana se equivocó

Nunca un error engendró una verdad tan cruda. Cayetana Álvarez de Toledo se equivocó como Pitia constitucional: Pierdan toda esperanza, el Tribunal Constitucional no aplicará la amnistía en toda su integridad ("El sanchismo": desde el minuto 23':47''). Pero su error ha revelado por contraste la cruda realidad: El Gobierno sanchista está demoliendo el régimen constitucional del 78 y abriendo en canal la democracia española.

¿Cómo iba a prever un demócrata convencido de que la separación de poderes sería derribada por el presidente del TC, Conde-Pumpido, y fallara contra el Tribunal Supremo a favor de la amnistía general? Nadie en su sano juicio lo podía prever, como no podríamos contemplar la posibilidad de que el Papa se fuese de putas.

A ella, como a cualquier demócrata, le traicionó la creencia en los valores superiores del derecho. Y esta ilusión en los valores superiores de la honestidad democrática ha sido y es la ventaja de Pedro Sánchez: A sabiendas que los demás se remiten a la ley, y aprovechándose de que nadie contempla la posibilidad de prostituirla, él, Pedro Sánchez y su banda, está asaltando las instituciones del Estado sin oposición. No es que sea inteligente, es que procede con la mentalidad del delincuente. Esa es su ventaja: asaltar la ley sin escrúpulos.

Creo que ha llegado la hora de llevar a un documental el desmantelamiento de las instituciones democráticas, y sobre todo la devastación de los valores intelectuales y morales que los hacen posible. Porque Pedro Sánchez ha borrado por completo la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la honestidad y la indecencia, entre la coherencia y la incoherencia, entre la vergüenza y el cinismo, entre bienes públicos y privados…

Ya no sabemos si estamos ante "el gobierno de la mentira" o ante "un gobierno de mentira". De lo único que estamos seguros es que miente por sistema. Y bajo consignas. Un vídeo de solo 8 minutos —Juan Pablo Polvorinos— muestra el desguace mentira a mentira de sus dos legislaturas.

Ahora resulta que la incursión en aguas españoles de fragatas marroquís, para Elma Sáez fue un hecho puntual y para Víctor Torres, maniobras de "patrullajes ordinarios". Vamos, que de vez en cuando hacen manitas las fragatas marroquís y españolas en aguas territoriales de España. Y Félix Bolaños, para justificar no haber informado, refugiándose en "la seguridad nacional".

Mienten, mienten, mienten tanto a diario, que ya no memorizan la última consigna. Porque el relato del gobierno ya sólo se remite a consignas. ¿Se imaginan cuántos aviones se estamparían contra el suelo si los controladores aéreos prescindieran de los hechos, y difundieran consignas a diario a los pilotos para arruinar el prestigio de sus compañeros o justificar sus propios errores?

Pues esto es lo que está haciendo el gobierno sanchista con la realidad: amoldarla por sistema a sus intereses electorales. Y comprar a los electores con nuestros impuestos. Su última fechoría es anunciar la subida de un 3,52% a los pensionistas dos días antes de la cita electoral. No respetan ni a sus abuelos. Lo mismo que Donald Trump en Alaska: promete repartir 5.000 dólares a todos los que voten a los Republicanos. Pedro Sánchez camuflado en el pasamontañas de los derechos sociales, y Trump, a cara descubierta, con las hechuras de un broncas. Tal para cual.

Pero a la vez que ceba a los pensionistas a destiempo, Pedro Sánchez acusa a la derecha de querer rebajarlas en un intento de monopolizar los derechos sociales y sus réditos electorales, a pesar de las palabras tajantes de Feijóo hoy en Europa: "La viabilidad y la actualización de las pensiones respecto al IPC son innegociables".

Y ya puestos, publicidad institucional para hacerle la pelota al profesorado. Otro colectivo numeroso y mayoritariamente "progre", pagado con dinero público. Y siempre Tezanos. Su última fechoría: darle una ventaja al PSOE sobre el PP de 11,8 puntos. O sea, a Pedro el Trolas el 34% de los votos y al PP un ridículo 22,2%. Una vez más, el CIS contradiciendo a propósito a todas las demás encuestas.

Si esto no es malversación de caudales públicos y corrupción política, ¿qué es?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene por encargo darnos barómetros basados en encuestas basadas en procedimientos científicos, no un medio para falsificar la realidad en beneficio del gobierno. Sus resultados no son el resultado de un proceso factual de encuestas científicamente neutrales, sino el resultado de una manipulación de expectativas para crear una realidad falsa que beneficie al gobierno. Y esto es corrupción.

El próximo gobierno lo debería llevar a los Tribunales. A Tezanos y a quién lo nombró.

PD: Canten al menos, mientras llega la tormenta final: ¡Cuéntame".

(Aldo - @juansotoivars).