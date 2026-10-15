Iglesias, Colau, Montero y Rufián en 'Cuéntame'

Los reproches del cantante C.Tangana a Pablo Iglesias porque no quiere "juntar a la peña" me llevan a una escena lamentable de veintitantos años atrás. La farándula estaba en pie de guerra con el "no a la guerra". Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Ríos, bueno, los de siempre, se convocaron en el Círculo de Bellas Artes para exigir que no se votara al PP en las inminentes elecciones. Se presentó allí José María Mendiluce, que era el candidato de los Verdes, y la peña se le echó encima. Con vocecita aflautada, Sabina le prohibió hablar. Cero libertad de expresión, salvo que fuera a anunciar su renuncia a presentarse. La mayoría de los eminentes demócratas cargaron contra Mendiluce, porque dividía el voto de la santa izquierda y eso, amigos, favorecía al PP, pecado capital. El candidato hostigado tenía lo que no tenían los que le atacaron, que era un historial en la llamada lucha antifranquista, pero a la peñita le daba igual. Sólo querían despejar de obstáculos el camino del partido que reparte, al mismo tiempo, subvención y carnet de buena persona.

Los de la farándula, como consejeros políticos, son más negados que Iván Redondo desde su salida del ala oeste. Pero les da más promoción decir cuatro gansadas sobre política que hacer algo notable en lo suyo, y las gansadas exigen menos esfuerzo. Tangana acusa a Gabriel Rufián de olvidar, por "puro ego", que el objetivo es evitar que gobiernen los malos malísimos, no rascar unos votos de aquí o de allá. ¿Y que hay del ego del cantante? Puro o impuro, se manifiesta en ese impulso incontenible de decirles a unos políticos profesionales lo que tienen que hacer. Imagínese lo inverso, que unos aficionados le dijeran a él como debe hacer lo suyo. Pero la política tiene ese punto. Cualquiera se pone a dar lecciones desde la barra del bar. Y la culpa no es toda de Tangana. El cuento de "parar al fascismo" no se lo inventa él; sólo tiene la ingenuidad de creérselo. Hay que estar más atento.

El problema de la peña no es ir junta o por separado. Es que vaya como vaya sale escaldada. El espacio político que tuvo su apogeo hace diez años, cuando a Pablo Iglesias le votaron cinco millones, se ha ido haciendo más y más pequeño. La gente ha dejado de votarles. No sólo porque han estado en el Gobierno y se ha visto lo que hay. Ni sólo porque engañaron y decepcionaron y no son distintos a los políticos que denostaron como casta. El votante puede aceptar que le engañen una y otra vez. A cambio, tiene que sentir que está en la cresta de alguna ola o en sintonía con un movimiento de fondo. La burbuja política del llamado "populismo de izquierdas" ya no está en ninguna cresta. Le ha pasado lo que le pasa a la heterodoxia cuando se convierte en ortodoxia y se fosiliza. Deja de funcionar. La hegemonía cultural que se impone, se radicaliza y se vuelve inquisitorial acaba provocando la aparición y el triunfo del antagonista.

Ada Colau, Pablo Iglesias, Irene Montero, Rufián y tutti quanti no representan lo que está por venir. Son algo que fue y que no pudo ser ni será. La novedad es lo primero que se hace anticuado. Son personajes de una serie de televisión que ha echado el cierre por falta de audiencia. Su sitio era en Cuéntame, y ya ven qué pasó.