El socialismo buitre

El sanchismo ha convertido el problema de la vivienda en el eje central de su argumentario de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. De hecho, el fiasco de los decretos Maricarmen en el Congreso de los Diputados fue lo que motivó el adelanto electoral, en la convicción de que el rechazo de las reformas planteadas por el Gobierno supondría un alto coste político a la oposición.

Nada más disolver las cámaras, la izquierda intensificó su campaña contra PP, Vox y Junts acusándolos de actuar de manera inmoral y sin tener en cuenta el sufrimiento de las personas. El presidente del Gobierno, a estos efectos, ha sido el principal responsable de esa operación de agitación para tratar de atribuir a sus rivales políticos toda la responsabilidad de un problema que no ha hecho más que agravarse en los ocho años que él lleva en el poder.

Sánchez no contaba, sin embargo, con la enorme carga de hipocresía que arrastran los socialistas cuando sermonean a los demás. En esta ocasión, han bastado unos pocos días para que la campaña socialista a cuenta de la vivienda salte por los aires gracias a su portavoz parlamentaria, Monste Mínguez, cuya pareja posee un holding inmobiliario dedicado al alquiler de viviendas, un modelo de negocio que ella misma despreció desde la tribuna del Hemiciclo tachando a esas empresas de fondos buitre. Según Mínguez, los socialistas están con las personas y la derecha con los grandes tenedores de viviendas, responsables de la crisis habitacional que atraviesa España. ¿En qué lugar deben situarla a ella los ciudadanos, sabiendo que comparte su vida con un empresario despiadado que se enriquece a costa de la angustia de la gente?

Otro tanto cabe decir de Óscar López, uno de los dirigentes socialistas más activos en esta precampaña, que al frente de su ministerio no ha tenido reparo en promover el desahucio de inquilinos de las viviendas de Muface, uno de ellos vecino de la famosa Maricarmen. Así pues, mientras López fomentaba por la mañana el discurso lacrimógeno por la anciana fallecida tratando de culpar a la derecha de su muerte, por la tarde ordenaba el desahucio de personas en situación similar sin ocuparse de sus necesidades, justamente la acusación que los socialistas esgrimen cuando son otros los que reclaman el derecho a vender sus propiedades.

Pero hasta los votantes de izquierdas han empezado a hartarse de la doble vara de medir de los que piden su voto como ocurre con el extravagante sindicato de inquilinas, que ha denunciado en las redes sociales la hipocresía de Montse Mínguez y Óscar López, a los que acusa de formar parte de un "partido rentista". Otro tanto podrían afirmar de los políticos de izquierdas, muchos de ellos pertenecientes al ala más ultra, que poseen numerosas propiedades sin ponerlas en el mercado a precios asequibles, como exigen a todos los demás a través de imposiciones normativas que ellos sortean con mucha caradura y habilidad.