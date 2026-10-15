El escándalo Mínguez retrata la hipocresía del PSOE, que la mantiene como número uno por Lérida

El PSOE se ha quedado atrapado en su propia propaganda. El partido que lleva semanas arremetiendo contra los propietarios, denunciando a los llamados "fondos buitre" y calificando de "pymes carroñeras" a empresas inmobiliarias se encuentra ahora con una de sus portavoces defendiendo los desahucios cuando el inquilino no paga y reivindicando la legalidad del negocio inmobiliario de su pareja. Montse Mínguez ha puesto sobre la mesa una contradicción que el socialismo no consigue resolver con sus habituales consignas.

Una cosa es el discurso que se proclama desde la tribuna y otra, muy distinta, los principios que se defienden cuando toca aplicárselos a uno mismo. Esto recuerda al Código de Buen Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que exigía rechazar regalos y favores ventajosos, pero cuya ejemplaridad no se vio manifestada por el propio expresidente y su botín de joyas.

Pese a ello, fuentes del partido consultadas por Libertad Digital aseguran que el puesto de salida de Mínguez como número uno por Lérida no está en juego y que "no están preocupados" por la controversia.

Mínguez ha denunciado un ataque personal y se ha escudado en la legalidad del negocio, sin despejar la contradicción entre sus argumentos y el discurso de su partido. La paradoja resulta difícil de ignorar porque mientras el PSOE convierte la vivienda en una de sus grandes banderas políticas y defiende medidas contra los desahucios, su portavoz reivindica el derecho a ejecutarlos cuando un inquilino no paga. "Caretas fuera", lanzó desde la tribuna la dirigente socialista, arremetiendo contra el PP, Vox y Junts por votar en contra de los dos decretos de vivienda que incluían, entre otras medidas, la prohibición de los desahucios.

"El problema sería que se hicieran políticas en favor de un familiar", trató de zanjar el ministro Félix Bolaños, que, al igual que Óscar López, salió en defensa de la legalidad de la actividad inmobiliaria de Sergi Vélez, pareja de Mínguez, a quien se atribuyen 30 pisos en España y dos sociedades en Panamá. El PSOE ha construido buena parte de su discurso sobre la vivienda señalando a los propietarios a los que responsabiliza de los abusos del mercado. Sin embargo, cuando la polémica salpica al entorno de su propia portavoz, el tono cambia. La vara de medir parece mucho más severa cuando el protagonista está fuera de sus filas.

La dirección federal también se parapeta en la legalidad y elude la contradicción especialmente delicada para el PSOE siendo la vivienda uno de los grandes detonantes del adelanto electoral de Sánchez tras el caso de desahucio de Maricarmen.