Quien con pájaro se casa, como pájara termina

Pedro Sánchez ha elegido a Margarita Robles como número dos para su lista de Madrid. Los analistas políticos "serios" atribuyen la decisión al deseo del presidente de atraer a los electores moderados. No es así, Sánchez lleva toda la legislatura tonteando con la extrema izquierda y, una vez convocadas las elecciones, el coqueteo no ha cesado, al contrario, se ha redoblado. Por otra parte, el elector moderado está mosca con Robles, porque de ella esperaba más obras y menos razones.

Los motivos para que Margarita Robles haya sido elegida para escoltar a Sánchez no tienen nada que ver con su supuesta moderación, empaque o sensatez, sino con dos circunstancias que concurren en ella. Aparentemente son contradictorias, pero en realidad se complementan. La primera es la de no ser militante socialista. Es este un tema más formal que sustancial, pero, en lo que preocupa a Sánchez, importa. Cualquier militante de campanillas que fuera de número dos en la lista de Madrid podría ser un sucesor in pectore si, como parece, los socialistas pierden las elecciones. Es la misma condición por la que fue elegido, como vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Al no ser militante, queda imposibilitado para disputarle el liderazgo al jefe cuando llegue la previsible derrota, no obstante ostentar un cargo que, para un socialista de alcurnia, sería un magnífico trampolín.

La segunda circunstancia que se da en Margarita Robles, y que sin embargo no concurre en Cuerpo, es que de un modo casi temerario aspira a suceder a Sánchez si el resultado obliga al conducator a abandonar la secretaría general. Robles cree que ella representaría en tal caso la opción ideal para un partido que necesitaría, ido Sánchez, volver al centro a recuperar los votos perdidos. No milita porque es juez, pero ha ostentado cargos desde los tiempos de Felipe González y es más socialista que la rosa que sostiene el puño, aunque se llame Margarita. Dado que Sánchez no tiene forma de obligarla a que renuncie a sus ambiciones, habrá preferido, como buen Corleone, tenerla lo más cerca posible y, de paso, poder echarle parte de la culpa del previsible fracaso.

Ella es la única ministra socialista que no está de sanchismo hasta el cuello, aunque haya dejado que le llegue al menos hasta la rodilla. Y es, sobre todo, la única que desde la autoridad de un alto cargo ha discutido, siquiera superficialmente, las políticas del presidente. Es especialmente notable que en las pocas ocasiones en que Robles ha ensayado un mohín de rebeldía, el flamígero rayo de Sánchez no la haya fulminado. Tal vez sea por tener, gracias al CNI, la llave de los secretos más inconfesables de Sánchez. Por eso el presidente ha concluido que lo mejor es tener a tal energúmena, aunque no milite, lo más cerca posible, abrazarla con fuerza y, si el barco se hunde, que se ahogue también ella. Quien con pájaro se casa, como pájara termina.