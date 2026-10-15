Feijóo europeíza la guerra híbrida de Marruecos y aísla aún más a Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladará este jueves a sus colegas europeos lo que considera un capítulo "gravísimo" que afecta a todo el continente: la incursión en aguas españolas de buques marroquíes. Un acto de guerra híbrida, junto con la invasión a Ceuta, que preocupa mucho a Bruselas, volcada en endurecer la respuesta ante este tipo de actuaciones y en frenar la inmigración ilegal.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, remitió una carta este martes a los presidentes de los 27 países de la UE defendiendo la necesidad de cambiar la legislación para permitir las devoluciones urgentes de inmigrantes en situaciones como la de Ceuta, para completar el Pacto de Migraciones y Asilo. Se trata de ofrecer un marco legal para forzar su regreso sin revisar siquiera las solicitudes de asilo.

El movimiento tiene lugar después de que el Parlamento Europeo, a propuesta del PP, aprobara una resolución condenando la invasión a Ceuta, en la que se señalaba a Marruecos y se calificaba lo ocurrido como acto de guerra híbrida. Un duro varapalo a Sánchez que se suma a la carta firmada por 22 países que criticaban la regularización masiva del Ejecutivo español, tras la invasión a Ceuta, además de la suspensión del espacio Schengen por parte de Italia.

Decisiones que ponen en evidencia el aislamiento del Gobierno de Pedro Sánchez en todo lo relacionado con la política migratoria, especialmente por su gestión de la crisis de Ceuta. Sánchez negó desde el principio la participación de Marruecos, defendió su colaboración y minimizó lo ocurrido para no tener que recurrir a la ayuda europea, llegando a tardar un mes en solicitar la intervención de Frontex y subvenciones económicas.

La corrupción y la economía también preocupan

Ya en los últimos summits, Feijóo aseguró públicamente que existía preocupación entre los presidentes europeos por los casos de corrupción que afectan al Gobierno. Escándalos a los que se suma, ahora, la política migratoria de la cuarta economía del euro, y que choca frontalmente con la adoptada por Bruselas, siendo este un asunto capital para la UE por las repercusiones electorales que está teniendo en países como Francia o Alemania.

El líder del PP abordará también la cuestión de la vivienda. Un tema del que el PSOE ha querido hacer bandera adelantando las elecciones, pero que se les está volviendo en contra. Los de Feijóo ya avanzan que no dejarán de hablar de la "hipocresía de la izquierda" que acumula viviendas en propiedad y gestiona fondos de inversión, mientras azuza a la gente en la calle contra los dueños de inmuebles y lo que llama "fondos buitre".

La vivienda, ya avanzó el jefe de campaña, Miguel Tellado, será uno de los asuntos que pidan incluir en todos los debates a los que acudan, tanto de candidatos como de portavoces o dirigentes del partido. En el PP están convencidos de que lastra las opciones del Gobierno, especialmente después de ocho años sin solucionar un problema que se ha ido agravando, precisamente por las políticas del PSOE y Sumar.