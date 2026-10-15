La Junta Electoral Central sanciona a Sánchez por el mitin en Moncloa

La Junta Electoral Central ha decidido sancionar a Pedro Sánchez por la rueda de prensa que dio en Moncloa, después de estudiar la denuncia presentada por el Partido Popular, que le acusó de dar un mitin en una institución gubernamental y hacer propaganda en plena precampaña.

El PP denunció su rueda de prensa en Moncloa con las elecciones ya convocadas por ofrecer un "mitin en la sede del Gobierno" que, fuentes del partido consideran que "fue una muestra de debilidad y un intento de sacar ventaja de un candidato desesperado".

"De un presidente acostumbrado a vivir rodeado de ilegalidades no se podía esperar nada diferente a que cometiera él alguna (o alguna más)", aseguran en el partido de Feijóo, donde acusan a Sánchez de "hacer trampas desde el mismo momento en que se convocan las elecciones".

El PP recuerda que advirtió al PSOE de que "no le pasaríamos ni una" y se congratula por la "victoria conseguida". Sánchez acumula hasta seis sanciones en de la JEC y el Tribunal Supremo en otros procesos electorales, por situaciones parecidas. Ocurrió ya en la campaña del 23-J, cuando fue multado con 2.200 euros por utilizar dependencias públicas desde Bruselas para atacar a PP y Vox, y presumir de gestión.

Un año después, le multó de nuevo con 1.500 euros por hacer valoraciones desde Doha en plena campaña de las catalanas. En aquella ocasión fue también sancionada la exministra Pilar Alegría, hoy líder de la oposición en Aragón. Ambos quebrantaron la exigida neutralidad electoral.