Los presidentes europeos, "muy sorprendidos" por la dejadez de Sánchez ante la invasión de Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado tras su encuentro con sus colegas europeos del PPE, entre los que hay hasta 14 primeros ministros europeos, que ha causado "sorpresa" ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez "pedía mirar para otro lado" ante la invasión de Ceuta, y era el líder de la oposición el que promovía una respuesta europea por lo ocurrido. Libertad Digital ya informó de cómo este hecho causó estupefacción entre las autoridades europeas.

En concreto, extrañó la tardanza del Ejecutivo español en pedir la intervención de Frontex y ayudas económicas ante un acto de guerra híbrida, como lo calificó la propia UE. También, los elogios a Marruecos de Sánchez, señalado por el propio Parlamento Europeo por lo ocurrido. Feijóo, sin desvelar el contenido de las conversaciones durante la reunión en Bruselas previa al Consejo Europeo, sí ha dejado entrever que existe preocupación en Europa por la gestión de la crisis.

"Comprenderá que los líderes europeos están muy sorprendidos de que, ante la invasión de ciudadanos provenientes de Marruecos, el Gobierno español pide que se mire para otro lado y sea el jefe de la oposición el que solicita una condena explícita del Parlamento Europeo, que al final consigo", ha dicho el líder del PP en rueda de prensa. La cuestión migratoria es ahora mismo un asunto capital en Bruselas.

En la misma respuesta, y desvelando en parte los motivos de esa preocupación en Europa, Feijóo ha asegurado que "no conozco a ningún ministro europeo al que le atacan su país y felicite al invasor" o que "lo primero que haga para celebrar la invasión sea irse 25 días de vacaciones a una residencia oficial y fumarse un puro". "Los primeros ministros europeos tendrán su opinión", remataba.

Contra la política internacional de Sánchez

El presidente del PP, encargado de liderar la política exterior en el partido, ha propinado también un duro varapalo a las relaciones diplomáticas lideradas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sin nombrarle, al calificarlas de "extravagantes", repitiendo en varias ocasiones que "España ha dejado de ser un país fiable". Algo que se ha comprometido a cambiar si gana el 29-N.

"En política exterior conviene no confundir la importancia con la extravagancia y la política exterior española se ha convertido en una extravagancia", ha dicho, apostando por el "rigor", la "flexibilidad" y, sobre todo, la "fiabilidad" en esta materia, después de trasladar a sus colegas europeos su postura sobre Ceuta, su rechazo al presupuesto europeo por los recortes de la PAC y su apoyo a Hernández de Cos para presidir el BCE.

Feijóo ha prometido, además, emprender una investigación sobre lo ocurrido en Ceuta si gobierna, especialmente después de que se conociera la incursión de buques marroquíes en aguas españolas durante la invasión. Un tema que, ha criticado, Sánchez "ha ocultado" a los españoles y las Cortes.

El PPE ha acordado promover una legislación europea para favorecer las expulsiones de inmigrantes en casos de guerra híbrida, como el de Ceuta, sin necesidad de revisar ninguna solicitud de asilo ni proceder a las identificaciones. Una norma que completaría el Pacto de Migraciones y Asilo, y que Von der Leyen pretende impulsar para tenerla lista antes de que finalice este año.