Podemos ofrece a IU pactos en 10 comunidades y deja Madrid y Barcelona al margen para competir con Frente Amplio

Podemos ha ofrecido a Izquierda Unida (IU) alcanzar acuerdos electorales en 10 comunidades autónomas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero deja fuera de esta propuesta a Madrid y Barcelona, donde contempla la posibilidad de competir con otras candidaturas de la izquierda.

La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha defendido que las alianzas deben adaptarse a cada territorio y evitar que se pierdan votos, en un momento marcado por las negociaciones para configurar una candidatura conjunta de la izquierda alternativa, que todavía sigue pendiendo de un hilo cuando queda un mes y medio para que sean las elecciones.

En una entrevista en RNE, Belarra ha tendido la mano a IU para concurrir conjuntamente en aquellos territorios donde ambas organizaciones son las principales fuerzas de este espacio político. Entre los ejemplos que ha citado figuran Murcia, Cantabria, Asturias y Andalucía.

Fuentes de Podemos han precisado que la propuesta abarca 10 comunidades autónomas en total: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía. La formación pretende recuperar así una fórmula de colaboración similar a la de Unidas Podemos, aunque sin incorporar expresamente a Sumar ni al nuevo Frente Amplio en este planteamiento.

El partido morado mantiene, además, conversaciones con fuerzas de ámbito territorial como Compromís, Ara Més y Chunta Aragonesista para explorar posibles acuerdos en la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón. Estas negociaciones se producen en la recta final del plazo para registrar las coaliciones electorales ante la Junta Electoral, que concluye este viernes.

Madrid y Barcelona, fuera de los pactos que plantea Belarra

La principal excepción a la oferta de Podemos se encuentra en Madrid y Barcelona. Belarra ha dejado abierta la posibilidad de que las distintas fuerzas de izquierda concurran por separado en estas circunscripciones, al considerar que la fragmentación electoral penaliza menos en ellas que en otros territorios.

La dirigente ha defendido que su partido está dispuesto a facilitar candidaturas unitarias allí donde la división pueda perjudicar las opciones electorales de la izquierda. Sin embargo, ha insistido en que esa estrategia no tiene por qué aplicarse de la misma manera en todas las provincias.

La posición de Podemos se aproxima a la posibilidad de acuerdos asimétricos que ya había planteado el exlíder de la formación Pablo Iglesias, quien sostuvo recientemente que la fragmentación de las candidaturas de izquierda tiene un coste menor en Madrid y Barcelona.

Además, en Cataluña Podemos mantiene un acuerdo de colaboración con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que contempla la incorporación de miembros de la formación morada como independientes en las listas republicanas de Barcelona y Tarragona.

Belarra ha reconocido que comprende que los ciudadanos estén "hasta las narices" de las negociaciones entre partidos, pero ha defendido que su formación tiene la obligación de buscar acuerdos en aquellos territorios donde permitan evitar la pérdida de votos de izquierdas.

La secretaria general ha reivindicado también la trayectoria de Podemos en la construcción de alianzas y ha recordado que el partido aceptó concurrir con Sumar en las elecciones de 2023, a pesar de denunciar el veto a Irene Montero por parte del proyecto impulsado por Yolanda Díaz.

Las primarias de Podemos

La oferta a IU llega mientras Podemos celebra sus primarias para elegir a los candidatos con los que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre. El proceso de votación comenzó este miércoles y concluirá a las 23:59 horas de este jueves, mientras que los resultados están previstos para el viernes a partir de las 12:00 horas.

Por el momento, Irene Montero es la única aspirante a encabezar la candidatura de la formación morada a la Presidencia del Gobierno. Las primarias incluyen también la elección de las listas al Congreso y al Senado en cada circunscripción.

Esta exigencia constituye uno de los principales puntos de fricción con Frente Amplio, el nuevo proyecto promovido por formaciones vinculadas al socio minoritario del Gobierno. Desde este espacio han reclamado a Podemos que lleve su propuesta de primarias a una mesa de negociación con el resto de organizaciones, mientras que los morados mantienen su apuesta por el proceso que acaban de convocar.

Colau ofrece apartarse de Frente Amplio

En medio de estas diferencias, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha mostrado dispuesta a renunciar a encabezar Frente Amplio si su retirada facilita la incorporación de Podemos y permite alcanzar una candidatura unitaria.

En una entrevista en TVE, Colau ha asegurado que su candidatura no es inamovible y que estaría dispuesta a dar un paso atrás si las organizaciones implicadas consideran que otra persona puede generar un mayor consenso. También defendió que las negociaciones sigan abiertas hasta el último momento y que no existan vetos cruzados ni líneas rojas.

Sin embargo, por el momento, tanto Irene Montero como Gabriel Rufián han rechazado incorporarse al proyecto en los términos planteados por Colau. La exalcaldesa había animado al portavoz de ERC a liderar la iniciativa, pero este ha optado por mantener su posición al frente de los republicanos de cara a las próximas generales.

Financiación para la campaña del 29-N

Mientras continúan las negociaciones electorales, Podemos ha activado su campaña de microcréditos ciudadanos para financiar los gastos de los próximos comicios. La formación se ha marcado un objetivo inicial de 400.000 euros y ha defendido este sistema como una alternativa a la financiación bancaria.

El partido sostiene que las aportaciones de simpatizantes y militantes le permiten mantener su independencia frente a las entidades financieras. Según la información difundida por la propia organización, los préstamos serán reembolsados íntegramente una vez fiscalizadas las cuentas electorales.

Nunca hemos pedido un préstamo a un banco y por supuesto vamos a seguir sin hacerlo. Entra en https://t.co/XDOqaomAcZ y aporta a los #Microcréditos29N pic.twitter.com/zpBlH6QYGK — Podemos (@PODEMOS) October 13, 2026

Belarra e Irene Montero han aprovechado el lanzamiento para criticar la financiación bancaria de otros partidos y vincularla con los intereses del sector financiero, especialmente en materia de vivienda.