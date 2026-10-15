Izquierda Unida ha rechazado la oferta de Podemos para negociar acuerdos electorales por separado en 10 comunidades autónomas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha dejado claro este jueves que su formación no negociará al margen de Frente Amplio, la coalición impulsada por los partidos vinculados al socio minoritario del Gobierno, y ha descartado aceptar pactos territoriales aislados.

"No se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes", ha advertido Maíllo en declaraciones a TVE. El dirigente de IU ha afeado así a la formación de Ione Belarra que haya planteado esta fórmula cuando apenas queda un día y medio para que termine el plazo legal para registrar las coaliciones electorales.

La respuesta de IU choca directamente con la propuesta que había trasladado esta misma mañana la secretaria general de Podemos, quien había tendido la mano a los izquierdistas para cerrar acuerdos de unidad electoral en diez comunidades autónomas, pero dejando fuera Madrid y Barcelona, donde contempla la posibilidad de competir con otras candidaturas de la izquierda.

Maíllo ha insistido en que IU forma parte de Frente Amplio y que las negociaciones deben desarrollarse dentro de ese espacio. "IU va a negociar desde el Frente Amplio porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores y es leal con sus aliados políticos", ha afirmado.

El coordinador federal ha asegurado que está "encantado" de que Podemos quiera incorporarse a acuerdos electorales de unidad, pero ha advertido de que ahora corresponde a los morados asumir que la interlocución debe producirse con el conjunto de la coalición. "La pelota está en su tejado", ha resumido.

Pactos en 10 comunidades: deja fuera Madrid y Barcelona

La negativa de IU llega después de que Belarra propusiera acuerdos electorales con esta formación en 10 comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía.

La secretaria general de Podemos había defendido que ambas organizaciones deben concurrir juntas allí donde la fragmentación pueda provocar que se pierdan votos de izquierdas. Entre los territorios que citó expresamente figuran Murcia, Cantabria, Asturias y Andalucía, donde considera que existen condiciones para articular candidaturas compartidas.

Sin embargo, su oferta no incluye Madrid ni Barcelona, dos circunscripciones en las que la dirigente morada contempla que las formaciones de izquierda concurran por separado. Belarra sostiene que en ambas plazas la fragmentación electoral penaliza menos que en otros territorios.

Colau ofrece apartarse para facilitar la unidad

En paralelo, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha mostrado dispuesta a renunciar a encabezar Frente Amplio si ese gesto facilita un acuerdo con Podemos y permite reunir a las formaciones de la izquierda alternativa en una candidatura única.

Colau aseguró este miércoles en TVE que su candidatura no es inamovible y que estaría dispuesta a dar un paso atrás si existe otra persona capaz de generar un mayor consenso entre los partidos. También defendió que las negociaciones continúen abiertas hasta el último momento y que no haya vetos cruzados ni líneas rojas.

La exregidora ha planteado incluso la posibilidad de modificar la marca electoral para facilitar el entendimiento. Sin embargo, por ahora, tanto Irene Montero como Gabriel Rufián han rechazado incorporarse al proyecto en los términos planteados por Colau.

La exalcaldesa también ha expresado su decepción por la decisión de Rufián de mantener su posición al frente de ERC de cara a las próximas elecciones, aunque ha asegurado que mantiene la puerta abierta a un acuerdo con los republicanos y con Podemos.

Maíllo defiende un proyecto para toda España

Frente a la propuesta territorial de Belarra, el coordinador federal de IU ha reivindicado el carácter estatal de Frente Amplio. Maíllo considera que el proyecto debe ofrecer distintas fórmulas de alianza en función de cada territorio, pero siempre bajo un mismo marco político.

El dirigente ha defendido que la coalición es un espacio que las organizaciones implicadas llevan tiempo construyendo de forma "fraternal" y con "mucha solidez política". Por ello, ha descartado que IU negocie acuerdos electorales al margen de sus aliados.

"Somos uno y tenemos muy claro cuáles son las posiciones", ha afirmado Maíllo, que ha insistido en que la voluntad de unidad debe extenderse a todo el Estado y a todas las circunstancias electorales.