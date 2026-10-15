Sánchez alega que "desconoce" los negocios de la pareja de Montse Mínguez e intenta desviar el foco a Ayuso

Pedro Sánchez vuelve a recurrir a su vieja estrategia. Cuando una polémica salpica a su entorno político, el foco termina apuntando a Isabel Díaz Ayuso. Esta vez, el presidente del Gobierno asegura que "desconoce" las actividades profesionales de la pareja de Montse Mínguez, portavoz nacional del PSOE, después de que trascendiera que posee 30 pisos y dos sociedades en Panamá. Una explicación que no despeja las dudas, pero que sí sirve para lanzar un dardo contra la presidenta madrileña.

"Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país. Bienvenido ese debate", ha respondido Sánchez desde Bruselas. El presidente prefiere poner el foco en el patrimonio inmobiliario de Ayuso antes que detenerse en las preguntas que suscita el caso que afecta a su propio partido.

Una vez más, en lugar de afrontar las contradicciones que pueden surgir dentro de sus propias filas, el PSOE vuelve a cambiar el blanco para esquivar el disparo. Todo ello en una materia que el Gobierno pretende convertir en bandera política tras ocho años en La Moncloa, pese a que la crisis de la vivienda no ha hecho más que agravarse durante este tiempo.

No es la primera vez que Sánchez recurre a la presidenta madrileña cuando una polémica amenaza con incomodarlo. Desde Nueva York, y en plena controversia por el desahucio de Maricarmen, el jefe del Ejecutivo también señaló a Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en un intento de trasladar la responsabilidad política hacia sus adversarios.

Mientras tanto, Sánchez ha puesto el foco en la votación de los dos decretos de vivienda que fueron rechazados en el Pleno del Congreso y que ahora se debatirán en la Diputación Permanente, todavía sin fecha concreta. La falta de un calendario definido alimenta las sospechas sobre la estrategia del Gobierno, que podría buscar situar la votación lo más cerca posible de las próximas elecciones del 29 de noviembre para rentabilizar políticamente un eventual respaldo parlamentario y presentarlo ante las urnas como un triunfo en materia de vivienda. Una maniobra que permitiría a Sánchez reivindicar como éxito electoral unas medidas cuyo rechazo previo evidencia las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante su agenda en uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos.

"A lo mejor esto hace replantearse su posición a los grupos parlamentarios de derecha que tumbaron esos reales decretos", ha dicho Sánchez desde Bruselas.

Más de una década con Robles

Después de que este miércoles trascendiera que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ocupará el segundo puesto en las listas del PSOE por Madrid, Pedro Sánchez ha recurrido a los elogios y al agradecimiento público para reivindicar una relación política y personal de más de una década. Unas palabras de reconocimiento que llegan, sin embargo, en medio de las evidentes fricciones entre Robles y la cúpula de Moncloa, especialmente tras los desencuentros por las advertencias de los servicios de inteligencia españoles ante la invasión en Ceuta, que la ministra llegó a confirmar mientras otros miembros del Ejecutivo las negaban.

"Creo recordar que desde hace ya casi más de diez años, más de una década. primero como portavoz del grupo parlamentario socialista cuando estábamos en la oposición, posteriormente como una extraordinaria ministra de defensa, con la cual yo solamente tengo palabras primero de reconocimiento al trabajo que hace y en segundo lugar también de agradecimiento y de consideración personal que la tengo de una profunda amistad", ha dicho el presidente.

"Siempre Margarita ha estado ahí en los momentos difíciles, en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista político institucional como desde el punto de vista personal", ha asegurado el presidente insistiendo en la lealtad y la amistad que le unen a Robles.