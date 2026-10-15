Una diputada socialista marroquí: "Sabemos cuándo vamos a negociar la entrega de Ceuta y Melilla"

Marruecos ya sabe cuándo va a negociar la entrega de Ceuta y Melilla. La diputada del Partido Socialista Unificado, Nabila Mounib, defiende que su país debe reclamar ambas ciudades españolas con "toda nuestra fuerza pero con inteligencia", aunque descarta un enfrentamiento armado con España. "No nos arrojaremos a la perdición ni a una guerra destructiva con nuestros vecinos españoles", afirma la parlamentaria, que insiste en las reivindicaciones territoriales marroquíes.

Mounib ha declarado ante los medios: "Sabemos cuándo vamos a abrir el debate y negociar con el Estado español, que es un estado soberano, para recuperar Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas, eligiendo el momento adecuado porque no cualquier momento es el correcto".

La diputada vincula además sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla con la posición española sobre el Sáhara Occidental, al asegurar que España reconoció "la marroquinidad del Sáhara" y el "derecho a completar la integridad territorial en las provincias del sur bajo soberanía nacional" de Marruecos.

Las declaraciones de la parlamentaria llegan después de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, que ha provocado una nueva oleada de críticas en el país vecino. La izquierda marroquí considera que el viaje de Felipe VI y la reina Letizia constituye una provocación y vuelve a cuestionar la soberanía española sobre ambas ciudades.

La izquierda marroquí condena la visita de los Reyes

La Alianza Izquierda, integrada por la Federación Democrática Izquierda y el Partido Socialista Unificado, ha difundido un comunicado en el que acusa a España de intentar legitimar una supuesta ocupación de las dos ciudades.

"En una nueva escalada contra Marruecos, el estado y el pueblo, el rey español ha decidido visitar las dos ciudades ocupadas, Ceuta y Melilla", denuncia la coalición. Las formaciones califican el viaje de "paso provocador" y aseguran que su objetivo es establecer una "falsa legitimidad para la ocupación española de las dos ciudades marroquíes".

La alianza insiste en que las reivindicaciones territoriales de Marruecos no van a desaparecer. "La lucha del pueblo marroquí para liberar y unificar todas las partes de su territorio nacional no se detendrá, independientemente de las presiones y conspiraciones", advierte.

El comunicado también condiciona la cooperación con España y la Unión Europea al reconocimiento de las pretensiones territoriales marroquíes. "El futuro de la cooperación y la asociación con los países de la Unión Europea, y en particular España, requiere respeto por la soberanía de Marruecos", sostiene la coalición, que reclama "la recuperación de sus territorios ocupados y la completación de su unidad territorial".

Estas declaraciones se suman a las amenazas del denominado Comité de Liberación de Ceuta y Melilla, que calificó de "provocación" la visita del Rey y llegó a amenazar con "derramar hasta la última gota de sangre" si Felipe VI ponía un pie en ambas ciudades.

Mounib vinculó la crisis de Ceuta con George Soros

No es la primera vez que Nabila Mounib protagoniza declaraciones polémicas sobre Ceuta. En agosto, días después de la invasión, la diputada apuntó a una supuesta intervención desde el exterior. En concreto, mencionó al multimillonario estadounidense George Soros y a las organizaciones que financian movimientos de la sociedad civil.

"La situación puede estallar desde dentro o desde fuera, y oímos cómo Soros financia asociaciones globales y, con solo pulsar un botón, puede provocar disturbios en cualquier país utilizando a los oprimidos y derrotados, ya sea mediante la migración o creando disturbios", afirmó.

Las reivindicaciones de la diputada y de la izquierda marroquí se enmarcan en las pretensiones expansionistas que mantienen sectores del país vecino. El proyecto del denominado Gran Marruecos aspira a incorporar al reino alauí Ceuta, Melilla, Canarias y otros territorios españoles, además del Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí.