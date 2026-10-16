En poco más de un mes y medio los españoles estamos convocados a las urnas para unas elecciones generales que pueden ser vitales para el futuro de España. Eso es lo que cree la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha visitado esta mañana el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid. La líder del PP madrileño ha hablado de cómo será la campaña electoral, de las trampas de la izquierda, las claves de la llamada Ley de Nietos y otros asuntos como el PP afronta estos comicios decisivos.

Ayuso ha destacado sobre la campaña electoral del 29N que puede estar "llena de trampas porque nos gobierna una mafia, la conozco bien porque la llevo soportando siete años". Ha destacado que la izquierda "nos va a llevar a la campaña más violenta que hemos conocido". Piensa Ayuso que "la izquierda es profundamente antidemocrática" y ha recordado que "siempre había una parte de la izquierda o la derecha que cuando se sentía defraudado dejaban de votar y se sucedía una alternancia. Ahora es diferente. Esta gente que rompió los cordones sanitarios, el espíritu de Ermua" y "si nos tienen tensionados los más violentos y sectarios pueden seguir viviendo de lo público para desguazar lo público" y es "en lo que nos encontramos ahora".

"Ese Frente Popular va a hacer todo lo que haga falta para que este hombre no abandone el poder. Necesitan a un presidente del Gobierno sin principios, amoral, flojo como él solo y totalmente debilitado para esto. Por un lado están los socios y por otro el propio Sánchez que no quiere dejar el poder por muchos motivos. Necesita ir contra los jueces, como la juez Biedma", ha denunciado Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que "no somos conscientes de toda la mafia de Estado que está secando y carcomiendo España y nuestras instituciones o la separación de poderes. Necesitan seguir en el poder para acabar el trabajo contra los jueces independientes y perpetuarse en esa agenda". "Es un Frente Popular que quiere aniquilar el proyecto de España", ha añadido.

¿Está el PP enchufado para el 29-N?

El pasado martes el presidente nacional del PP y candidato de los populares a la presidencia del Gobierno el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en este mismo programa que "el PP está enchufado", y no como en 2023, para los próximos comicios. Preguntada sobre esta cuestión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "en el 2023 ocurrieron muchas cosas" y ha alabado "la autocrítica" de Feijóo porque "tiene que ser así".

"Tengo que recordar que él ganó las elecciones y, además, experimentó una subida bastante fuerte. Otra cosa es que luego no se pudiera sumar y yo lo dejo ahí", ha dicho Ayuso. La presidenta de la CAM ha comentado que "lo cierto que ocurrió en esas elecciones es que, primero, se convocaron a traición en una fecha en la que España estaba despistada y de vacaciones, donde, además, una parte importante solicitó el voto por correo y nunca le llegó o llegó tarde. Luego, encima, hubo casos de pucherazos o supuestos pucherazos que se siguen investigando".

Ayuso ha añadido que "luego llegó la división absurda de PP y Vox" donde "en muchas circunscripciones se perdió el escaño porque se dividió en los dos". También que "se compraron las voluntades de muchos votantes en Cataluña con promesas que ya hemos visto que no eran más que zozobra y miseria". La presidenta de la CAM ha destacado además la "relajación" de PP y Vox mientras que "el Gobierno no porque es una maquinaria de poder totalitario y tiene una propaganda de régimen increíble".

"No hay más que darse cuenta de qué errores hubo para no volver a entrar en esas trampas", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Pienso que tiene razón el presidente cuando dice que además, ahora estamos en una situación nunca vista. Creo que nos costaba verlo porque no estamos acostumbrados a que nos ocurra esto en España. Siempre había un funcionario de prestigio, alguien al frente de las instituciones que cuando las cosas se ponían mal estaba ahí. Ahora no estamos en eso, ahora estamos a dos pasos de que la España que hemos conocido se hunda y son muchísimas las inversiones multimillonarias que dicen que hasta que no se resuelvan las elecciones del 29N no invierten y se esperan por si se tienen que ir", ha explicado Ayuso.

Preocupación por la Ley de Nietos

La presidenta de la CAM ha dicho que "la situación del 23 es muy diferente a la de ahora" y que desde entonces hasta ahora "Feijóo ha ganado todas las elecciones" y la derecha sigue "ampliando la mayoría". "Todo el mundo sospecha que el Gobierno va a hacer una trampa, entre ellas está el tema de las nacionalizaciones masivas unida con la Ley de Nietos hasta donde se ha podido aplicar y eso también está ahí", ha añadido Isabel Díaz Ayuso.

Sobre esta cuestión ha explicado que "lo que se hace desde la Moncloa es cirugía electoral" que es "¿cuántos escaños me hacen falta, los justos y necesarios, para poder formar gobierno? Por un lado miento, digo que voy a hacer lo que no voy a hacer y, luego, cambian los porcentajes con las nacionalizaciones masivas y una vez que los han cambiado ellos deciden donde. Si tú no dices a qué circunscripción estás arraigado, lo dice el Gobierno por sistema".

"Ellos ven la memoria de cómo se comportó el voto en las pasadas elecciones y elegir que si te falta en una circunscripción ahí les asignas los votos", ha apuntado Ayuso que se ha defendido de las críticas de la izquierda por cuestionar el sistema. "Tú no sabes lo que hay dentro de una urna. Yo no he dicho que se pueda manipular una urna, eso es gravísimo y España hasta aquí ha tenido un sistema muy garante, pero los que están por encima de esos funcionarios no me fío. En el momento que en un sistema puedes elegir a qué circunscripción vas quien garantiza que no vayan a donde te faltan los votos". "Eso sí que me preocupa", ha añadido.

"Mayo queda muy lejos"

Sobre las elecciones que seguirán a las próximas generales, las municipales y autonómicas de la primavera de 2027, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que "mayo queda tan lejos y es tan secundario después de lo que nos estamos jugando en noviembre que no estamos en ese escenario, estamos en este".

"Este significa que o España cambia urgentemente de Gobierno y de políticas o ya no vamos a reconocer lo que nos viene porque va a haber una transformación que nos podríamos adentrar en un escenario nunca visto", ha dicho Ayuso. La presidenta de la CAM ha dicho que el 29 de noviembre "lo único que existe es ganar y cambiar y sumar a todos aquellos que quieran algo diferente" y ahí entran "los socialistas". "Si esto sigue en manos de esta gente totalitaria que está hundiendo a España el camino va a ser sin retorno", ha alertado Ayuso. Cree que "todos aquellos que quieren un cambio, que esto pare ya, es un infierno esta nube tóxica de malas noticias, tienen que centrarse que esto tiene que cambiar ahora. Para echarle hay que proyectarlo".