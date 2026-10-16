Correos reforzó el 7 de octubre la seguridad del voto por correo tras las dudas de PP y Vox

La Junta Electoral Central ha informado al PP de que el pasado 7 de octubre la empresa Correos decidió reforzar las medidas de seguridad del voto por correo, dada la polémica surgida tras el 23-J y la posible manipulación de las papeletas de cara al 29-N. Según han informado los de Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto en marcha un plan para mejorar la custodia y seguridad del proceso con medidas de refuerzo para su "trazabilidad y transparencia".

Por este motivo, la JEC rechaza tomar medidas adicionales, como había solicitado el PP. "Este anuncio es un reconocimiento implícito a la necesidad de más garantías de seguridad y transparencia que viene denunciando el PP y supone un respaldo claro a la mayor parte de las exigencias que veníamos proponiendo", aseguran fuentes de la formación.

"Pese a ello, seguimos echando en falta medidas importantes como que la custodia del voto por correo en dependencias públicas recaiga directamente sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se reconoce la necesidad de reforzar la protección, no tiene sentido quedarse a medio camino: el voto debe estar protegido durante todo el proceso", traslada el PP.

El PP insiste en que su desconfianza se dirige hacia los directivos de Correos, presidido por los imputados Juanma Serrano y Leire Díez. "Sánchez ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de conservar el poder para protegerse judicialmente de la corrupción", advierten, reiterando su confianza en los funcionarios de la entidad, pero no en su cúpula.

Esta cautela se suma a la ofensiva contra la Ley de Nietos. Vox ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo para que requiera a los ministerios implicados, la Oficina del Censo Electoral y la propia Junta Electoral Central un plan de actuación para cumplir a tiempo con la decisión del TS de suspender cautelarmente el voto de los últimos censados en el extranjero que se acogieron a la norma, ante las dudas sobre la acreditación del exilio.