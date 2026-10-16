Sánchez, acorralado: otro informe del CNI y otra incursión de la marina marroquí

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado un nuevo informe a la juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de la invasión de Ceuta en el que se acredita otra vez que el Gobierno fue advertido de lo que se estaba cociendo al otro lado de la frontera, de que se iba a producir un asalto masivo a Ceuta. El aviso se transmitió al ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y también a los servicios de Inteligencia de Marruecos, en concreto a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio secreto interior del país marroquí, y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio secreto exterior.

Esta revelación en exclusiva de Libertad Digital pone más en entredicho si cabe la actuación del Gobierno que preside Pedro Sánchez y cuyos principales empeños desde que se produjo la invasión han consistido en negar que tuvieran conocimiento previo del asalto y en negar la participación de Marruecos en la agresión. Pero es que no se acaban aquí las novedades. Además de las incursiones navales marroquíes en aguas españolas durante los dos días de la invasión, un barco de guerra de la marina marroquí violó de nuevo las aguas territoriales el pasado 7 de septiembre. Se trata de otra información propia de este medio obtenida de fuentes militares que pone de relieve dos cosas: el hostigamiento sistemático de Marruecos y la voluntad del Gobierno de ocultar las provocaciones del régimen alauita.

La fragata Sultan Moulay Ismail (F-614) se situó a ocho millas náuticas de la ciudad de Ceuta, al alcance de su cañón principal. De modo que mientras los portavoces de Sánchez y el mismo Sánchez se obstinan en agradecer la presunta colaboración de Marruecos en la gestión de este desastre, embarcaciones de guerra marroquíes irrumpen sin previo aviso ni justificación alguna en aguas territoriales españolas. Que el Gobierno no reaccione y oculte lo que está ocurriendo frente a las costas de los enclaves españoles es de una gravedad sin precedentes.

La irresponsabilidad, la complicidad y las traiciones varias del Gobierno de Pedro Sánchez contrastan con la propuesta del candidato del PP a la presidencia del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, quien no ha dudado en reclamar una respuesta firme, el despliegue de la Armada en la zona, convocar a la embajadora marroquí, llamar a consultas a nuestro embajador y exigir explicaciones al máximo nivel. Es decir, lo que haría cualquier Gobierno que no se dejara embaucar, espiar, presionar y chantajear por quien no oculta sus ansias expansionistas y pretende adueñarse de dos ciudades que nunca han sido marroquíes porque siempre han sido españolas.

La actuación del Gobierno de Sánchez sólo puede responder a la lógica de quien está más interesado en defender los intereses de Marruecos que los de España. Restar importancia a la agresión, negar que sea una invasión, hablar de una crisis humanitaria de los "migrantes" que en realidad son invasores mientras los ceutíes han sido abandonados a su suerte y ocultar las incursiones de la marina marroquí son hechos de una gravedad extrema que sin duda deberán ser dirimidos en un juicio. Traicionar a los españoles, negar la realidad, defender los intereses marroquíes en Europa mientras las autoridades de ese país se burlan de España, todo eso tiene que tener consecuencias porque nunca hasta ahora se había visto un Ejecutivo tan sometido a los dictados del país que pisotea en territorio español la legalidad internacional, esa de la que tanto habla Sánchez cuando no se trata de España.