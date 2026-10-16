El PSOE afila el arma del voto útil con la izquierda al borde del precipicio

Mientras la izquierda situada a la izquierda del PSOE apura las últimas horas para registrar sus coaliciones, los socialistas preparan el terreno para capitalizar el desconcierto y atraer el "voto útil". La cuenta atrás ha comenzado y la coalición heredera de Sumar se asoma al precipicio tras el portazo de Podemos a una candidatura conjunta. Una vez más, las fuerzas a la izquierda del PSOE encaran el plazo límite divididas, atrapadas en unas negociaciones contra reloj que amenazan con traducirse en una nueva fragmentación electoral.

El PSOE observa la escena desde la barrera y aprovecha la incertidumbre para reivindicarse como la única opción capaz de transformar los votos de la izquierda en representación parlamentaria. La falta de unidad de Frente Amplio y Podemos se convierte así en una baza para Ferraz, que aspira a recoger parte del voto de quienes teman que apoyar a candidaturas separadas termine diluyendo su representación en el Congreso. La pugna por el espacio situado a la izquierda de los socialistas vuelve a abrir una ventana de oportunidad para Pedro Sánchez.

Desde Bruselas, Sánchez evitó inmiscuirse abiertamente en las negociaciones, pero sus palabras dejaron claro el desenlace que visualiza el PSOE. "Creo que es importante el que los partidos a la izquierda sepan que desde el PSOE, lógicamente lo que miramos, con absoluto respeto y sobre todo autonomía a lo que ellos buenamente puedan acordar. Respeto y por supuesto autonomía a la decisión que tomen esas organizaciones políticas", afirmó el presidente del Gobierno, en una declaración que subraya la voluntad socialista de mantenerse al margen.

En Ferraz, el desafío va más allá de arañar votos a las formaciones situadas a su izquierda. El PSOE necesita sostener su representación parlamentaria y proteger el liderazgo de Sánchez después de ocho años en el Gobierno y un sinfín de causas judiciales como telón de fondo de su desgaste político. Aunque el presidente aspira a "seguir gobernando", el PSOE también se juega mucho más porque un mal resultado electoral podría dejar al partido en serias dificultades para recomponerse tras la era Sánchez. La batalla por el voto útil se convierte, en este escenario, en una pieza más de la estrategia para mantener a flote al socialismo.

Pero la operación no se limita al Congreso. El PSOE también estudia fórmulas para coordinar candidaturas al Senado, donde la concentración del voto puede resultar determinante para el reparto de escaños en la Cámara Alta. Sánchez abrió expresamente la puerta a posibles acuerdos con otras fuerzas progresistas: "El PSOE no aspira solamente a ganar el Congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento sino que también queremos ganar el Senado, por tanto todas las opciones están encima de la mesa, también lógicamente el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas", aseguró desde Bruselas.

La posibilidad de presentar listas conjuntas en determinadas provincias busca evitar que la dispersión del voto progresista facilite la victoria de las candidaturas del PP en la Cámara Alta.