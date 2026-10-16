Feijóo exige desplegar al Ejército y convocar a los embajadores tras la incursión de Marruecos en Ceuta desvelada por LD

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a la exclusiva de Libertad Digital informando de que el pasado 7 de septiembre se produjo una nueva incursión de buques marroquíes en aguas españolas. También este viernes, ABC informa de otro capítulo similar justo después de la visita de los Reyes a Ceuta. Todos ellos, incluido el que se produjo durante la invasión y reveló El País, ocultados por el Gobierno. La juez Tardón ya dispone también de informes del CNI sobre lo ocurrido.

El líder del PP pide por todo esto "desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos, llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat, pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel e informar a los españoles". Lo hace en un mensaje en X que este viernes completará con declaraciones durante una visita a Toledo, según avanzan fuentes del PP.

Varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme: Desplegar a la Armada en la zona. Convocar a la embajadora de Marruecos. Llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat. Pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel. E informar inmediatamente a los españoles de qué está pasando. España no se vende. España se defiende. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 16, 2026

Este asunto marcará la agenda del líder del PP en esta jornada en la que tenía previsto volcarse con sus medidas económicas para la vivienda y la crisis. Sin embargo, las novedades al respecto de la invasión de Ceuta hacen que en la dirección del partido se hable de un asunto "clave" y "muy grave".

Fuentes de la dirección reprochan al presidente "ser dócil, sumiso y asustado" por "proteger de sus actos a un país que le agrede", en referencia a la defensa que Sánchez ha hecho siempre de Marruecos.