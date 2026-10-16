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Política

Feijóo exige desplegar al Ejército y convocar a los embajadores tras la incursión de Marruecos en Ceuta desvelada por LD

La dirección del PP se hace eco de que "al menos en tres ocasiones" buques marroquíes penetraron en aguas españolas.

La dirección del PP se hace eco de que "al menos en tres ocasiones" buques marroquíes penetraron en aguas españolas.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto del partido en Huesca. | EFE

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a la exclusiva de Libertad Digital informando de que el pasado 7 de septiembre se produjo una nueva incursión de buques marroquíes en aguas españolas. También este viernes, ABC informa de otro capítulo similar justo después de la visita de los Reyes a Ceuta. Todos ellos, incluido el que se produjo durante la invasión y reveló El País, ocultados por el Gobierno. La juez Tardón ya dispone también de informes del CNI sobre lo ocurrido.

El líder del PP pide por todo esto "desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos, llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat, pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel e informar a los españoles". Lo hace en un mensaje en X que este viernes completará con declaraciones durante una visita a Toledo, según avanzan fuentes del PP.

Varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme: Desplegar a la Armada en la zona. Convocar a la embajadora de Marruecos. Llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat. Pedir explicaciones a las autoridades marroquíes al máximo nivel. E informar inmediatamente a los españoles de qué está pasando. España no se vende. España se defiende.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 16, 2026

Este asunto marcará la agenda del líder del PP en esta jornada en la que tenía previsto volcarse con sus medidas económicas para la vivienda y la crisis. Sin embargo, las novedades al respecto de la invasión de Ceuta hacen que en la dirección del partido se hable de un asunto "clave" y "muy grave".

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Fuentes de la dirección reprochan al presidente "ser dócil, sumiso y asustado" por "proteger de sus actos a un país que le agrede", en referencia a la defensa que Sánchez ha hecho siempre de Marruecos.

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