El frente adocenado

La Cristóbal Colón de El Guinardó liderará Frente Amplio y nadie puede entender que no lo haga Ione Belarra, por aquello del mensaje subliminal. Pero, si echas un vistazo a la historia, verás que la especialidad de la izquierda es la purga, y si no hay enemigos a tiro, se apuñalan con alegría y profusión entre ellos. En eso están Sumar y Podemos, con Gabriel Rufián en el medio, en su eterna pose de hacerse el interesante sin interesarle a nadie en realidad. Rufián amagó con salvar a la izquierda, pero ha quedado al fin para salvar los beneficios de la hostelería madrileña. Causa más noble, vive Dios.

Imagina ser de izquierdas en 2026 y tener que elegir entre Colón, los marqueses de Galapagar, los etarras, el fucker de Santa Coloma de Gramanet extraditado a Cortes, o el jefe de la banda del Peugeot. Que los miras uno a uno y no sabes si estás viendo caras de candidatos electorales o rostros de una rueda de reconocimientos.

Todavía no sabemos si lo de Frente Amplio llegará vivo a las elecciones, porque incluso la almirante del invento amagó con renunciar dos días después de su nombramiento, justo cuando presentaban un logotipo que parecía hecho por una IA refrigerada con absenta en vez de agua. Andan las izquierdas residuales buscando desesperadamente armar su clásico Frente Popular electoral, pero en esto también se les ha adelantado Pedro Sánchez.

Hasta Mari Carmen ha dejado de ser un icono al que agarrarse. La izquierda está perdiendo su mejor activo tradicional, que es su habilidad para la propaganda. Lanzaron el 13-M de la vivienda demasiado pronto pensando que sería un 15-M, y hoy los tiempos han cambiado, y las historias emocionales duran exactamente lo mismo que las de Instagram, es decir, 24 horas. De toda aquella movida contra Ayuso, ahora solo queda suciedad, algunas pancartas delictivas en Sol, y un largo rastro de enfermedades venéreas.

Sánchez ya no tiene muchos enemigos interiores de España a los que abrazarse, porque ha actuado con ellos como la mantis religiosa, que primero te abraza, te inmoviliza, y finalmente te arranca la cabeza. Con ellos y con la mayoría de sus colaboradores con las manos manchadas. De modo que no hay ya un solo líder con cierta popularidad en la izquierda, ni en el nacionalismo, que pueda contribuir a movilizar el voto contra las derechas; el mejor posicionado es Rufián, pero desde que ha descubierto la vida bonita en Madrid, suele estar de resaca, y no lo juzgo. Quizá por eso Sánchez está mirando hacia fuera, desde la Ley de Nietos hasta la ofensiva marroquí, y no descartes que termine pidiendo ayuda a los extraterrestres, prometiéndoles ratas frescas a mansalva, antenas con wifi, y aparcamiento gratuito para sus naves espaciales por toda España.

Newtral ha confirmado que no existe ninguna campaña de Marruecos pidiendo el voto para Sánchez, lo que demuestra que, en efecto, existe, sin ninguna duda. Cerca de 300.000 marroquíes tienen ya su pasaporte español y los tentáculos mediáticos de Rabat ya están dirigiendo el voto con vehemencia hacia el PSOE. Nunca les ha ido mejor que ahora —recuerda bien esta frase si ocurre algo extraño antes de las elecciones—. Rara vez puedes tener al presidente de un país vecino cogido por donde Michael Jackson.

Por lo demás, a los de Frente Amplio, amigos, vecinos y pretendientes les ha salido un mal enemigo: C. Tangana. El músico es un tipo gallardo, a mi juicio equivocado en todo en su visión política, pero gallardo al fin. Y, a diferencia de otros, le ha cantado las cuarenta a Iglesias y Rufián dándoles donde más les duele. Partiendo de la base de que C. Tangana considera que la prioridad debe ser que PP y Vox no ganen, el artista les acusa de estar anteponiendo sus intereses personales a lo que se supone que deberían ser los intereses generales de la izquierda. Esa inocencia, esa candidez, en un músico tan audaz, me confunde. ¿Qué otra cosa han hecho en política Iglesias, Montero, Rufián y demás camaradas de la ruina, además de anteponer sus intereses personales a cualquier interés general de los de su gremio?

Paradójicamente, como la única izquierda que existe ya es la izquierda posmoderna y woke, al libérrimo C. Tangana siempre le irá mejor con un gobierno de derechas, pero eso él no lo sabe todavía. Ojalá se lo explique un día su amigo Andrés Calamaro, que tiene un cohete en el pantalón, y las canas muy bien despeinadas.