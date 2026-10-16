Señor cartero, yo sí le creo

En el Partido Popular tienen unos gurús que, como todos los de su gremio, viven en Gurulandia, que es una pequeña localidad a los pies del monte Gurugú, cerca de Alcalá de Henares —no confundir con el monte del mismo nombre que hay en Melilla—. Aunque viven en su mundo, gracias a una brujería de algoritmos y análisis demoscópicos, afirman conocer al pueblo español mejor que nadie. En las campañas electorales, los gurús de cada partido se reúnen con el jefe de campaña y le cuentan las últimas ocurrencias que después veremos en las redes sociales y en llamativos titulares. Cobran un dineral. Hoy pueden servir al PP y mañana al PSOE. Promiscuidad que está bien vista. Un servidor no es gurú, ni siquiera analista geoestratégico —que han florecido como setas desde el 30 de julio—, pero me atrevo a hacerle una sugerencia al señor Feijóo.

Estamos de acuerdo en que "perro" Sánchez es lo peor de lo peor. Un archivillano de la categoría de James Moriarty, que traía por el camino de la amargura a Sherlock Holmes. Pedro es capaz de todo por permanecer en el poder. Pues si coincidimos en esto, ¿por qué le da usted ideas? Pide que se despliegue la Armada en aguas de Ceuta y Melilla, porque ante la reiterada agresión marroquí hay que dar una respuesta. ¿Qué respuesta sugiere? ¿Se imagina que el presidente le toma la palabra y declara la guerra a Rabat? ¿Se imagina que por su ocurrencia se suspenden las elecciones hasta nuevo aviso?

Además, si Sánchez le ve rédito a una respuesta contundente, le pone a usted en un brete: "Alberto, necesito tu apoyo incondicional", y a ver qué le dice. Entonces, ¿por qué no coge usted a esos gurús y les sugiere que se tomen un cuscús y un té con menta —frío—? ¿Se han percatado de que la frontera con Marruecos es una puerta con dos llaves y si el vecino cierra su lado y tira la llave, nos vamos a comer a los invasores con patatas? Mire usted a su derecha y verá al que parece que será su seguro vicepresidente frotarse las manos. Por el mismo precio, entre el original y la copia…

"No hay trabajadores buenos y directivos malos. Correos es un todo y está por encima de esa simplificación". No ha sentado bien entre los sindicatos de la empresa pública esa sospecha sobre las garantías del voto por correo que deslizó el candidato popular. Los responsables de UGT en la empresa de la que fue presidente y que tienen una excelente relación personal con el señor Feijóo, lo achacan a esos gurús que buscando arañar un puñado de votos, no dudan en cuestionar una empresa pública con más de 300 años de antigüedad, que además está inmersa en un esfuerzo por superar la crisis que afecta a todos los servicios postales estatales. Agravada por la lamentable gestión de Serrano, el compinche sanchista.

No debemos olvidar que en las elecciones de julio de 2023, los sindicatos de la empresa pública fueron los primeros en denunciar la escasez de medios para hacer frente al incremento del voto por correo, consecuencia de la provocación al electorado del presidente Sánchez. Y recordar también que trabajadores y directivos, que los hay muy profesionales y con años de servicio, hicieron posible que Correos tramitase un total de 2.471.935 votos emitidos para las Elecciones Generales. Un récord histórico. Arrojar sombras de duda sobre la limpieza del proceso electoral, en concreto sobre las garantías del voto por correo, es una de esas extravagancias con las que nos sorprende la política española. Que lo haga la extrema derecha alemana es normal. Ellos buscan acabar con el sistema democrático.

El pasado 14 de octubre, la cuenta oficial de X Global Government Affairs informaba de que "a través de barridos proactivos e investigaciones, X identificó y suspendió más de 13.000 cuentas involucradas en tres presuntas operaciones de influencia extranjera vinculadas a Irán, Rusia y China que apuntaban a la conversación política de EEUU" ante las elecciones de noviembre. Esas cuentas son parte de las operaciones de Manipulación e Interferencia de la Información Extranjera —FIMI, por sus siglas en inglés— Un conjunto de tácticas hostiles del Kremlin contra las sociedades occidentales. El Centro de Comunicaciones Estratégicas (EK Stratcom) analiza esas operaciones. Está formado por profesionales rusos exiliados. Uno de sus últimos informes lo dedican a las elecciones generales en España.

La principal conclusión es que, en esta ocasión, las operaciones de influencia no promueven afirmaciones falsas, sino que se apropian y amplifican una crisis interna. "Los actores monitoreados no necesitaron inventar las protestas por la vivienda, la derrota parlamentaria de Sánchez, ni las encuestas desfavorables. Antes ya lo había hecho con la crisis de Ceuta", afirman los autores del informe.

Las redes rusas combinan estos acontecimientos en un argumento más amplio sobre la legitimidad y el funcionamiento de nuestro sistema político. Sobre la legitimidad de la democracia. Esperemos que, según avance la campaña, los que aspiran a desterrar la división y a que la convivencia vuelva a España, acierten y centren su discurso.