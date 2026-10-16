Votar el 29-N si tienes movilidad reducida o dependencia: así se solicita la ayuda en el domicilio o colegio

Las personas con discapacidad, situación de dependencia o problemas de movilidad motivados por razones de salud disponen de varios mecanismos adaptados para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Ya sea para votar desde el propio domicilio sin desplazarse o para contar con asistencia presencial el día de las votaciones, existen plazos y procedimientos específicos diseñados para facilitar el proceso.

Votar desde casa: procedimiento paso a paso

Aquellas personas que por enfermedad o incapacidad física no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos ni al colegio electoral pueden tramitar su voto por correo mediante un representante autorizado.

El elector debe solicitar a su médico de cabecera o especialista un Certificado Médico Oficial en el que se acredite la dolencia o imposibilidad física para desplazarse. Este trámite no tiene ningún coste para el ciudadano cuando se destina a fines electorales. Con el certificado médico listo, se contacta con un notario para que acuda al domicilio del elector, que otorgará de forma completamente gratuita un poder notarial a favor de la persona que actuará como representante autorizada.

La persona apoderada acudirá a la oficina de Correos con la documentación requerida para pedir el voto por correo, cuyo plazo de solicitud es hasta el 19 de noviembre. Cabe destacar, que cada apoderado solo puede representar a un único elector.

Posteriormente, el plazo de envío del voto es hasta el 25 de noviembre.

Votar en el colegio electoral: medidas de accesibilidad

Si la persona prefiere votar de forma presencial el domingo 29-N pero requiere asistencia o adaptaciones, existen diversas facilidades en el centro electoral.

Cualquier elector con movilidad reducida o diversidad funcional tiene derecho a acudir acompañado por una persona de su confianza que le ayude durante todo el proceso de votación o a la hora de introducir la papeleta en la urna.

Asimismo, las Mesas Electorales se ubican en espacios libres de barreras arquitectónicas como rampas, ascensores, accesos a cota cero... En caso de encontrar alguna barrera puntual, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el personal de la mesa facilitarían la atención necesaria.

Para las personas con discapacidad visual o ceguera que dominen el sistema Braille, las administraciones habilitan un kit de voto accesible en la propia mesa electoral, para ello, debe haber sido solicitado previamente a través de la línea telefónica gratuita del Ministerio del Interior antes de la fecha límite establecida.