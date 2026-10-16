Vox rentabiliza su entrada en los gobiernos autonómicos de cara al 29-N

La experiencia es un grado, y en Vox han sabido sacar provecho de su primer paso por los gobiernos autonómicos. Los presidentes autonómicos del PP elogian, ahora, la selección de personal hecha por los de Santiago Abascal en esta nueva etapa, con perfiles más técnicos y preparados. La recompensa, encuestas internas y demoscópicas que recogen una subida de las expectativas de Vox en las generales allí donde gobierna.

La dirección del partido analiza al detalle todos los escenarios de cara al 29-N, poniendo especial énfasis en las provincias de cinco o más escaños donde los indecisos pueden ser claves para lograr la máxima representación. En juego, casi una veintena de escaños que serán determinantes para el equilibrio entre bloques, como analizan también PP y PSOE.

La tercera fuerza es fundamental para inclinar la balanza, y en Vox se congratulan de haber detectado subidas en las regiones donde ya están gestionando: Andalucía, Aragón, Extremadura, Murcia y Castilla y León. En todas suben con respecto a las autonómicas, tanto para mejorar resultados, como es el caso de Andalucía, Aragón y Extremadura, como para recuperar el terreno perdido por las crisis internas en Murcia y Castilla y León. Es algo que detectan, también, estudios internos del PP.

Esto quiere decir que en Andalucía, Vox estaría por encima del 13,8%; en Aragón superarían el 17,8% y en Extremadura el 16,9%, según sus propios datos. En Castilla y León siguen por debajo del 20%, pero no muy alejados, mientras que en Murcia lograrían ser ya segunda fuerza política, por delante del PSOE. Aún así, Vox desconfía de todos los sondeos y no descarta una diferencia entre bloques de apenas tres o cuatro escaños, tal y como contó Libertad Digital.

La formación de Abascal tiende a mejorar resultados en las elecciones generales con respecto a las autonómicas, dado el tirón de Abascal como candidato. Algo que ya se notó en los últimos comicios regionales, ya que, al celebrarse de manera espaciada, permitieron que pudiera hacer mucha campaña sobre el terreno, eclipsando por completo a sus líderes autonómicos.

El marco de campaña en Vox

En Vox se han marcado como objetivo no salirse de los tres ejes de campaña que guiarán todos sus movimientos hasta el 29-N, y que denominan prioridad nacional, desregulación y remigración. "Centrándonos en estos asuntos no quitamos votos de centro al PP y se los robamos a la izquierda para seguir ensanchando nuestra base electoral", defienden en el partido.

En las últimas convocatorias electorales ya se detectó, por primera vez, trasvase de voto de la izquierda a Vox, lo que explica parte de su crecimiento, que se produce también a costa del PP, pero ligeramente. Los sondeos internos, tanto de PP como de Vox, recogen que los de Alberto Núñez Feijóo podrían bajar cuatro o cinco escaños, pero, a cambio, los de Santiago Abascal casi duplican diputados, superando incluso su mejor resultado de 2019 con 52.

Entre los principales errores a evitar, el choque PP-Vox que tanto perjudicó a la derecha en 2023. Ambos coinciden en la necesidad de tener un pacto de no agresión. Del lado de Feijóo, evitarán que los nervios por el ascenso de Abascal les jueguen una mala pasada y acaben compitiendo por el mismo electorado; en Vox, evitarán salirse del marco creado por ellos mismos para no dar munición a la izquierda.

A pesar de los buenos datos, ambos partidos han aprendido también que conviene mantenerse cautos y no confiarse. La movilización de la izquierda, el posible voto útil al PSOE, el voto a Alvise que no se traduce en representación y giros de última hora provocan que la derecha no dé nada por ganado hasta que concluya la noche electoral.