Albiol dará el salto al Congreso por Barcelona como "fichaje de altura" del PP

Xavier García Albiol encabezará la lista de los populares en las elecciones generales del 29 de noviembre, en una apuesta de Feijóo por reforzar el partido en Cataluña con un discurso centrado en la seguridad, la inmigración y la okupación.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, será el candidato del Partido Popular (PP) al Congreso de los Diputados por la provincia de Barcelona en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre. La formación ha anunciado este sábado su decisión a través de la red social X, donde ha presentado al dirigente popular como un refuerzo destacado para afrontar la próxima cita electoral.

"Un fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras", ha señalado el partido en su mensaje, con el que sitúa a Albiol como una de sus principales bazas electorales en Cataluña. El movimiento supone un cambio de escenario para el alcalde, que hace apenas una semana descartaba públicamente la posibilidad de encabezar la candidatura y aseguraba que su prioridad era continuar al frente del Ayuntamiento de Badalona.

Una apuesta para competir con Vox

La elección de Albiol responde, en buena medida, a la voluntad del PP de reforzar su posición frente al crecimiento de Vox, especialmente entre los votantes preocupados por cuestiones relacionadas con la inmigración, la okupación y la seguridad ciudadana.

Esta no la viste venir, @FabrizioRomano. Un fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras. Nuestro candidato al Congreso por la provincia de Barcelona es... @Albiol_XG. pic.twitter.com/73VJbmnMeL — Partido Popular (@ppopular) October 17, 2026

El motivo es que el alcalde de Badalona ha construido buena parte de su perfil político sobre estas cuestiones, con un discurso contundente que le ha permitido consolidar una importante base electoral en el municipio metropolitano. Su estilo directo y su capacidad para conectar con determinados sectores del electorado lo convierten en un candidato con un perfil diferenciado dentro del partido.

Con su incorporación a la carrera por el Congreso, los populares buscan trasladar ese modelo al ámbito estatal y captar votos de ciudadanos que podrían decantarse por la formación de Santiago Abascal. La operación también pretende dar mayor visibilidad al PP catalán en una campaña en la que la seguridad y la gestión de los problemas urbanos pueden ocupar un lugar destacado.

El precedente de la mayoría absoluta en Badalona

La trayectoria de Albiol al frente del Ayuntamiento constituye uno de los principales argumentos de la dirección popular para impulsar su candidatura. Recordemos que en las elecciones municipales de 2023, el dirigente obtuvo cerca de 50.000 votos y el 55,7% de los sufragios, un resultado que le permitió alcanzar la mayoría absoluta y gobernar con una amplia autonomía política.

Ese respaldo electoral ha consolidado a Badalona como uno de los principales feudos del PP en Cataluña y ha convertido a su alcalde en una figura relevante para la estrategia del partido en la comunidad.

La dirección popular aspira ahora a aprovechar ese capital político para mejorar sus resultados en Barcelona y reforzar su representación en las instituciones estatales. La candidatura de Albiol permitiría, además, situar en primera línea a un dirigente con experiencia municipal y un discurso reconocible para el electorado.

La incógnita sobre su futuro municipal

El anuncio también abre interrogantes sobre el futuro político de Albiol en Badalona. El alcalde había defendido recientemente que seguiría al frente del consistorio y que su prioridad continuaba siendo la gestión de la ciudad, por lo que su salto a la política estatal plantea dudas sobre cómo compatibilizará ambas responsabilidades.

La cuestión adquiere especial relevancia ante las elecciones municipales de 2027, en las que el dirigente popular aspira a mantener la mayoría absoluta. Su continuidad al frente del Ayuntamiento será uno de los aspectos que deberá aclarar en los próximos días.

Por ahora, el movimiento refuerza la apuesta del PP por un perfil de fuerte implantación local para disputar terreno a Vox y consolidar su presencia en Cataluña. La incógnita será comprobar si Albiol consigue trasladar a unas elecciones generales el respaldo que ha cosechado en Badalona sin poner en riesgo su proyecto político municipal.