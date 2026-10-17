Cayetana sentencia al PSOE: está "muerto" y abocado a "refundación o extinción"

Cayetana Álvarez de Toledo ha lanzado este sábado un duro alegato contra Pedro Sánchez y el PSOE, al que considera sumido en una profunda crisis política y moral. La portavoz adjunta del PP en el Congreso ha sentenciado que el partido socialista está "muerto" y que solo tiene dos salidas: "Refundación o extinción". Durante un acto de precampaña celebrado en Palencia, la diputada ha reclamado una ruptura con el sanchismo y ha presentado las próximas elecciones generales del 29 de noviembre como una disyuntiva entre "la decencia en la vida pública y la delincuencia".

La intervención ha estado marcada por los ataques al presidente del Gobierno y por la defensa de una alternativa basada en la regeneración institucional, la independencia de los jueces, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles. Álvarez de Toledo ha acompañado su discurso de una reivindicación de la política como servicio público y ha respaldado al candidato del PP a la Alcaldía de Palencia, Víctor Torres.

Un PSOE que necesita otro Suresnes

Para Álvarez de Toledo, la crisis socialista exige una transformación de fondo, comparable a la que protagonizó Felipe González en el Congreso de Suresnes de los años setenta, cuando el PSOE abandonó el marxismo para aspirar a convertirse en una fuerza mayoritaria. La diputada considera que el partido tendrá que romper ahora con el "guerracivilismo", el separatismo y la indecencia si quiere recuperar su credibilidad.

La dirigente popular ha descrito al PSOE como un partido sometido a la etapa de Sánchez y ha cuestionado que pueda sobrevivir políticamente sin una revisión profunda de sus principios y de su trayectoria reciente. Su diagnóstico ha sido tajante: el socialismo debe refundarse o afrontar su desaparición.

La crítica se ha extendido al presidente del Gobierno, al que ha definido como un "patético populista sin pueblo". Según Álvarez de Toledo, Sánchez está cada vez más aislado y encerrado en su propio partido, sin el respaldo político y social que necesita para gobernar. También ha expresado su preocupación por el apoyo público del jefe del Ejecutivo a su esposa, Begoña Gómez, y ha lanzado acusaciones sobre la relación del Gobierno con la Justicia.

"Sobrevolar como buitres" un desahucio

Uno de los momentos más duros de su intervención ha llegado al referirse al caso de Maricarmen Abascal, una anciana afectada por un desahucio. Álvarez de Toledo ha acusado a los socialistas de "sobrevolar como buitres el desahucio de una anciana" para impedir que los ciudadanos "desahuciaran a Sánchez" en las urnas.

El PSOE se ha diluido en un magma comunista. Y de las FARC. ——

Esta mañana, en Palencia.@PPdePalencia pic.twitter.com/Q08ZDhbxnO — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 17, 2026

La diputada ha recuperado también las palabras de la ya exportavoz socialista Montse Mínguez, quien, según ha recordado, pidió que se quitaran las caretas antes de ser apartada de su responsabilidad. Álvarez de Toledo ha cuestionado además la participación de la pareja de Mínguez en negocios inmobiliarios y ha criticado su relación con operaciones de desahucio.

Sus reproches forman parte de una denuncia más amplia contra lo que considera una degradación de la vida pública bajo el Gobierno de Sánchez. La dirigente popular ha enumerado distintos escándalos y controversias políticas para sostener que España atraviesa una peligrosa transformación institucional.

El PP promete regeneración y pensiones garantizadas

Álvarez de Toledo ha advertido de que España corre el riesgo de pasar de una democracia plena a una "democracia rumbo a ser fallida". Frente a ese escenario, ha defendido que el PP debe restaurar la responsabilidad de los gobernantes y la rendición de cuentas, además de proteger la independencia judicial y el respeto a las instituciones.

La diputada ha insistido en que la soberanía nacional y la igualdad de los españoles deben ser principios irrenunciables. También ha apostado por una gestión rigurosa de los recursos públicos y por reforzar la capacidad del Estado para defender sus fronteras.

En materia económica, ha rechazado lo que considera una estrategia socialista de miedo hacia los pensionistas y ha asegurado que el PP garantizará las pensiones, con su actualización conforme al IPC.

En 2010 Zapatero congeló las pensiones. Sánchez votó a favor. Yo voté en contra. ¿Quién de los dos defiende mejor a los pensionistas? ——

Hoy, en Palencia.@PPdePalencia pic.twitter.com/D1MzzsJ00M — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 17, 2026

La dirigente popular ha acusado al PSOE de alimentar una campaña basada en el "fraude, el miedo y el odio" y ha reivindicado la convivencia entre españoles frente a la polarización. «Los españoles no nos odiamos», ha afirmado, llamando a derribar los muros políticos y recuperar los espacios de entendimiento.

El acto ha servido también para impulsar la candidatura municipal de Víctor Torres y para respaldar la aspiración de Alberto Núñez Feijóo de llegar a La Moncloa. Preguntada por si ocupará el número dos de la lista del PP al Congreso por Madrid, Álvarez de Toledo ha evitado confirmar su posición.