El ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, volverá al Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. Los Comuns le han ratificado como número 2 por Barcelona en la lista electoral del Frente Amplio. La coalición de izquierdas, que se presenta oficialmente este sábado, estará liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, número 1 por la provincia barcelonesa y candidata a la presidencia del Gobierno.

El Consejo Nacional extraordinario que se celebró el pasado viernes ratificó a Urtasun para la lista de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El ministro de Cultura recibió el 94,1% de los votos a favor para acompañar a Ada Colau en la lista por Barcelona. En esta reunión extraordinaria se aprobó además el acuerdo electoral del Frente Amplio con un 94,8% de apoyos favorables.

L'@ernesturtasun serà candidat del Front Ampli per Catalunya. Perquè si hi ha un país que no es pot permetre un govern de PP i VOX, aquest és el nostre. El 29N, a votar i a guanyar. pic.twitter.com/iVdlo7sGx9 — Comuns (@SomComuns) October 17, 2026

La candidatura para las generales del 29 de noviembre al Congreso de los Diputados se llamará Comuns-Front Ampli y al Senado Comuns-Front Ampli per la democràcia. Ernest Urtasun ha explicado en un vídeo compartido en la cuenta oficial de X de los Comuns los motivos de esta decisión sacando pecho de sus "tres años como ministro" en el Gobierno de "coalición progresista" de Sánchez y advirtiendo que los próximos comicios son una "batalla trascendental".

Ernest Urtasun ha asegurado en este vídeo que "no nos podemos permitir que Cataluña caiga en la órbita de influencia de Donald Trump con un Gobierno de PP y Vox, y esto no lo permitiremos. No es el momento de dar ningún paso hacia atrás, es el momento de dar muchos pasos hacia adelante".

Las polémicas que han rodeado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a lo largo de estos tres años han estado relacionadas especialmente con su animadversión hacia la tauromaquia. Urtasun ha sido muy combativo contra la Fiesta eliminando el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024 que fue rescatado por el Senado y varias CCAA gracias a la Fundación Toro de Lidia. La última gran polémica que le ha rodeado ha sido el robo del tesoro de Villena el pasado 27 de agosto.