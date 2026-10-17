El PSOE plagia "la fuerza del amor" de los Kirchner

En plena conmoción por la dimisión de la portavoz socialista, Montse Mínguez, debido al escándalo por su hipocresía con la vivienda y los fondos buitre, Pedro Sánchez omitió cualquier referencia a su compañera. En Moncloa habían decidido que la protagonista del acto debía ser otra mujer: Begoña Gómez.

Como en los cinco días de reflexión, cuando Sánchez escenificó una posible dimisión, mezclada con una declaración de amor a su esposa, el presidente del Gobierno volvió a repetir la misma teatralización en el mitin de Fuenlabrada.

"Hoy me acompaña Begoña y quería decirte darte las gracias. Gracias por ser mi esposa, ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", arrancó Sánchez. "Hoy estamos más unidos y fuertes que nunca", continuó, antes de rematar el arranque de su discurso con una declaración de amor: "Que lo escuchen alto y claro, te quiero", dijo, desatando el aplauso de los militantes.

El paralelismo no termina ahí porque María Jesús Montero volvió a hacerse viral con sus gestos y aspavientos, igual que ocurriera a las puertas de Ferraz en 2024.

Durante el mitin de este sábado, Sánchez y Begoña protagonizaron varios momentos de complicidad, con intensos abrazos, besos y numerosas muestras de afecto. El PSOE aprovechó más tarde estas imágenes en sus redes sociales acompañadas de la frase: "La fuerza del amor puede con todo".

La fuerza que puede con todo. 🌹❤️ pic.twitter.com/YSe6wBapmt — PSOE (@PSOE) October 17, 2026

Sin embargo, la realidad es que este eslogan ya estaba más que inventado. En 2011, la peronista Cristina Kirchner ya protagonizó una campaña muy similar, acompañada de una imagen prácticamente idéntica. De hecho, la expresidenta argentina llegó a compartir la fotografía en sus redes sociales con exactamente la misma frase, "la fuerza del amor".

"El amor por los que trabajaron toda una vida. El amor a los jóvenes, amor. Amor por la ciencia, por el conocimiento, amor por la educación, amor por los que menos tienen, amor porque hay una forma distinta, amor por el trabajo, porque dignifica. Lo podemos sintetizar en amor a la Patria, un profundo amor a mi Patria", pronunciaba Kirchner también en su vídeo de campaña.

"Este twit de Cristina Kirchner es de 2011. Esta es la foto que le acompañaba. Con Sánchez todo es mentira, siempre. Incluso su amor. Es todo más falso que la sobrina de Ábalos", ha escrito este sábado en su cuenta de X la portavoz del PP, Ester Muñoz.

Este twit de Cristina Kirchner es de 2011. Esta es la foto que le acompañaba. Con Sánchez todo es mentira, siempre. Incluso su amor. Es todo más falso que la sobrina de Ábalos. https://t.co/Dz18AxzEU5 pic.twitter.com/FobmaFKWMM — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) October 17, 2026

Más tarde, la popular ha añadido: "Misma campaña de la peronista Cristina Kirchner en 2011. Es más falso que Judas".