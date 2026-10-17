La vivienda le estalla al Gobierno que busca ahora azuzar el miedo a PP y Vox con las pensiones

La cuestión de la vivienda se le ha acabado volviendo en contra al Gobierno. Las 30 viviendas de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez -que ha tenido que dimitir por el escándalo- o las ejecuciones de desahucios de dirigentes socialistas como el diputado por Murcia, Joaquín Martínez, han hecho saltar por los aires la campaña del Gobierno.

El presidente, Pedro Sánchez, llegó a convocar elecciones al calor del caso Maricarmen, pero ni siquiera este asunto le ha permitido despegar en las encuestas, lo que ha motivado que desaparezca paulatinamente de los discursos socialistas. Los sondeos, además, se realizaron antes de conocerse las últimas polémicas sobre las propiedades que tienen ministros y miembros del PSOE.

Mientras atacan lo que llaman "fondos buitre", disponen de empresas que entrarían en ese calificativo y venden viviendas a estas sociedades. Lo mismo ocurre con los desahucios que critican, pero aplican cuando se ven afectados. El PP avisa de que convertirá este asunto en uno de los ejes de campaña.

Los de Alberto Núñez Feijóo exigen que haya un bloque dedicado a la vivienda en todos los debates electorales en los que participen, y los discursos del candidato y sus dirigentes van también enfocados a este asunto. No sólo a criticar la hipocresía del Gobierno, sino también para plantear sus propias medidas, como la construcción de un millón de casas para favorecer que bajen los precios, además de rebajas fiscales.

Después de ocho años de Gobierno, Sánchez buscaba aprovecharse de la movilización de la calle para presentarse como el único capaz de solucionar el problema de la vivienda. La acampada en Sol, a la que se suma la huelga general anunciada para el 11 de noviembre, le habrían servido para presentar al PSOE como el verdadero voto útil frente a la derecha. Pero sus planes han quedado trastocados.

Ahora, las pensiones

En medio de la frustración de la izquierda al verse bajo la lupa, el Ejecutivo viraba la estrategia y azuzaba el miedo a PP y Vox acusándoles de querer acabar con las pensiones. Se trata de una bolsa de votantes muy abultada, de nada menos que diez millones de personas, de ahí la disputa por lograr su apoyo, mayoritariamente de PP y PSOE.

Las declaraciones del diputado de Vox José María Figaredo apostando por reformar el sistema de pensiones, a las que se añadieron también las de miembros del PP como la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, le han valido al PSOE para volver a sacar a pasear el doberman de la campaña electoral que protagonizó Felipe González en 1996. Esto a pesar de que incluso el ministro Carlos Cuerpo admitía está semana que el sistema debe reformarse.

PP y Vox no han hablado en ningún caso de privatizar las pensiones, ni mucho menos eliminarlas, sino de cambiar el actual sistema para hacerlo viable, dado el permanente agujero económico que provoca a las arcas públicas asumir su coste, muy superior ya a las cotizaciones y la llamada hucha de las pensiones. Sin embargo, el discurso de los ministros y líderes del PSOE es que la derecha "quiere acabar con las pensiones", como ya dijeron hace 30 años.

El antecedente de Aznar, Rajoy y Zapatero

Un tiempo en el que ha habido dos gobiernos del PP, de José María Aznar y Mariano Rajoy, sin que se hayan producido cambios. De hecho, la hucha de las pensiones la creó Aznar y Rajoy garantizó su revalorización conforme al IPC, después de que José Luis Rodríguez Zapatero las congelara cuando aprobó los recortes exigidos por Bruselas, siendo diputado Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo zanjó el asunto asegurando que las pensiones "son innegociables, se actualizarán conforme al IPC y garantizaremos su viabilidad". También Santiago Abascal entró en la polémica para asegurar que "se pagarán como sea sin importar la fórmula". "Como sea", repitió. A pesar de ello, este mismo viernes, el portavoz Patxi López volvía advertir de que la derecha pretende acabar con ellas.

Un nuevo intento de desviar la atención, tras fallar su principal baza electoral de agitar la calle por la vivienda. Ocurrió ya con el caso Maricarmen, en pleno escándalo por las amenazas a la juez Biedma, víctima de la cloaca del PSOE que intentó contratar narcos para acabar con ella. Todos estos asuntos, en cualquier caso, serán munición para PP y Vox, que advierten de que no permitirán que se olviden en campaña.