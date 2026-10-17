Llega el Frente Amplio con la "candidate" Ada Colau entre gritos guerracivilistas, abucheos a Milei y reproches

Entre los acordes de Revolución de Amaral han llegado este sábado al parque Lineal del Manzanares de Madrid los principales candidatos del Frente Amplio, la coalición que en las elecciones generales de 2023 se llamó Sumar y que ahora, tras unir a algunos partidos más, hasta 15, ha creado una nueva marca electoral para las generales del próximo 29 de noviembre. El acto ha servido para presentar a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio con algunos reproches a otros partidos de la extrema izquierda por no haberse sumado al proyecto.

En este auditorio se han congregado varios centenares de seguidores y han intervenido los ministros de Pedro Sánchez Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, algunos candidatos como la gallega Verónica Martínez Barbero, el andaluz Toni Valero o el madrileño Emilio Delgado junto a Ada Colau, que ha cerrado el acto. Entre los asistentes estaban la también ministra Mónica García políticos como Manuela Bergerot, Enrique Santiago, Rita Maestre, Antonio Maíllo, Tesh Sidi y el líder de CCOO, Unai Sordo.

El primero de los intervinieses ha sido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha comenzado dando las gracias a Yolanda Díaz, quien se apartó del proyecto del Frente Amplio. Bustinduy ha apelado a "a la gente trabajadora le va la vida en estas elecciones" para frenar a los que quieren "poner nuestro país a los pies de Trump y Netanyahu". No ha sido el único que ha apelado a estos dirigentes de todos los que han participado. Ha concluido con un "¡Hasta la victoria!", de tintes revolucionarios.

Tras Bustinduy ha subido al estrado el ministro de Cultura, y número 2 por Barcelona del Frente Amplio, Ernest Urtasun, que ha dicho que "este Frente Amplio lo vamos a levantar" y que van "necesitar un Frente Amplio que diga las cosas muy claras". Ha tenido un recuerdo para Eduardo Inda y ha dicho sobre PP y Vox que "la verdad es que van a cargarse nuestro sistema público de pensiones" porque su "modelo es el norteamericano para que acabemos como EEUU, esta no es nuestra España y no se lo vamos a permitir".

Urtasun ha recordado que este lunes el presidente de Argentina, Javier Milei, visitará España y eso ha provocado un gran abucheo contra el político argentino. El todavía ministro de Pedro Sánchez ha dicho que PP y Vox "nos traen el programa de la motosierra" y que "si gana la derecha y la ultraderecha es un cambio de las reglas del juego". También ha asegurado que desde el Gobierno van "a seguir subiendo el salario mínimo y lo haremos antes de las elecciones".

"Somos más y las instituciones van a estar al servicio de la ciudadania", ha asegurado Ernest Urtasun que ha prometido que si siguen gobernando después de las elecciones del 29 de noviembre van a dar "un hachazo fiscal a las eléctricas". "Se acabó", ha dicho el número 2 del Frente Amplio por Barcelona que ha dicho que "la primera presidenta del Gobierno de España será Ada Colau", algo que en su momento también dijeron de Yolanda Díaz. Para concluir ha tenido un recado para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que se ha referido al Frente Amplio por el pacto en el Senado con el PSOE como una "coalición de desesperados". En este sentido, Urtasun ha dicho que "quien está desesperado es quien lleva años corriendo detrás de Vox y que va directo a la oposición cuatro años más. ¡Adelante Frente Amplio!".

El público asistente ha coreado alguna consigna guerracivilista como el manido "¡No pasarán!" Antes de que Verónica Martínez Barbero tomase el relevo de Urtasun. La política gallega ha dicho que "la mejor candidata, candidato, candidate que puede haber para la presidencia del Gobierno que es Ada Colau" y ha apuntado al tema principal del Frente Amplio: la vivienda. Sobre el descontento de los ciudadanos sobre esta cuestión han estado basculando los discursos de todos los intervinieres. "O hay decretos de vivienda o no hay Consejo de Ministros", ha asegurado Martínez Barbero que ha apuntado hacia el PSOE: "Al PSOE le decimos que lo conseguido importa, pero no le puede decir a la gente que se conforme".

"No hemos venido a admisntiraru la resignación, hemos venido a cambiar las cosas", ha continuado Martínez Barbero que ha prometido que "vamos a darlo todo, con nosotras en pie se controlan los alquileres, se suben los salarios y pagan los que tienen que pagar. No nos resignamos, no bajamos los brazos, al contrario", para concluir ha mandado un recado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Con el derecho a huelga no se juega" y ha dicho que a PP y Vox "les vamos a vencer por Maricarmen".

El Frente Amplio: "La peor noticia de Urbagestión, Feijóo y Abascal"

A continuación ha tomado la palabra el andaluz Toni Valero que ha dicho que "la esperanza es algo que se amasa en cada lucha social que nos ha traído hasta aquí" y ha lanzado el primer recado a Podemos y otras formaciones de la extrema izquierda: "la política también es generosidad". Valero ha añadido que "la voluntad popular y la buena política nos trae aquí" y que las elecciones del 29 de noviembre "es una batalla política que trasciende el resultado electoral, somos muchos y muchas que venimos de organizaciones diversas".

"Nos sentimos parte de algo que va mucho más allá" y hay que "estar a la altura del pueblo que lucha en la calle por sus derechos", ha dicho Toni Valero que ha asegurado que "hemos sido el motor de los cambios de izquierda que se han producido desde el Gobierno". En este sentido, ha apuntado que "sabemos que al PSOE no se le puede convencer, hay que obligarlo a hacer políticas de izquierda".

Toni Valero ha dicho que el Frente Amplio es "la peor noticia de Ubagestión y de Feijóo y Abascal" y que "estamos en una encrucijada histórica y hay que decirle a la gente con rotundidad y a pecho descubierto: ¿Qué nos jugamos estas elecciones? Nos estamos jugando si vamos a tener un estado protector o la ley de la selva". Las elecciones del 29 de noviembre según Valero "van de frenar, de parar, de enterrar en la historia el fascismo, los que nos quieren quitar las libertades". Para concluir ha coreado junto al público asistente otro clásico: "¡Que viva la lucha de la clase obrera!".

Tras el político andaluz ha intervenido Emilio Delgado que ha comenzado criticando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha dicho sobre lo que ha ocurrido con Podemos y la falta de unión de la extrema izquierda: "No more dramas, se acabaron los dramas. No estamos aquí para ajustar cuentas con nadie, estamos aquí para ganar el futuro. Se acabó el tiempo de unir a los partidos, necesitamos unir a la gente para frenar la involución democrática en este país".

"Hay tres posibilidades: unos que nos quieren empujar 50 años atrás, otros que podemos quedarnos como estamos, otros que dicen el fascismo o yo y luego estamos nosotros y nosotras que decimos que hay que dar un gran salto hacia adelante en este país", ha dicho Emilio Delgado, casi como Mao Zedong. El político madrileño ha dicho que hay varias "revoluciones que se van a dar en este país: la primera, la tecnológica es repartir los dividendos de la IA, poner impuestos a la IA, bajar la jornada; la segunda revolución ecológica; tercera, revolución distributiva". En este punto ha cargado contra la "aventuras belicistas del tarado de Donald Trump que es amigo de Abascal y Feijóo".

"Esperábamos que estuviéramos aún más"

Entre gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!", ha comenzado su intervención la candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno el próximo 29 de noviembre la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sus primeras palabras han ido para dar las gracias a las "quince formaciones políticas para impulsar este Frente Amplio" en el que "se ha hecho un trabajo increíble". "Gracias por dialogar, tejer y formar este Frente Amplio que era un clamor en la calle", ha añadido.

Ada Colau

Ada Colau que "esperábamos que estuviéramos aún más" en esta formación y ha sentido que "hoy habrá gente decepcionada" tras lo sucedido en los últimos días. "Estaba ahí y toda la gente que estuvo para impulsar este Frente Amplio y hasta el último minuto lo ha dado todo. No bajamos los brazos y se ofreció todo con generosidad". "Si alguien no se quiere sentar a una mesa no se le puede obligar", ha añadido.

La exalcaldesa de Barcelona ha prometido que no se van a resignar y seguirán "pactando y dialogando" porque saben "a quien representamos y quienes son nuestros adversarios". Sobre las elecciones ha dicho es "una batalla que no podemos perder" y que "el 29N vamos a derrotar al fascismo". "No fallaremos, seguiremos construyendo unidad popular en las calles y las instituciones", ha indicado Ada Colau que ha agradecido "las declaraciones de afecto, pero la importante no soy yo. Yo no soy la protagonista".

"Todo lo importante que se ha conseguido en la historia se ha conseguido saliendo a las calles. Siempre en compañía, jamás solas. Esto es el Frente Amplio" y ha hablado de la vivienda contando anécdotas de su época de activista antidesahucios, de la sanidad, la educación y del "genocidio en Gaza". "No son luchas distintas, somos la misma gente", ha asegurado. Para Ada Colau "el Frente Amplio es la respuesta que las calles estaban reclamado".

Ada Colau ha asegurado que "la derecha y la extrema derecha vienen a por nosotras" y que esta formación nace de la "tradición antifascista y en las próximas elecciones les vamos a derrotar". Ha reiterado que hay una "amenaza real del fascismo, está ahí y la tenemos que derrotar en las urnas". En este sentido, la exalcaldesa de Barcelona ha indicado que "el PSOE va a utilizar el miedo a esa llegada del fascismo como único argumento de su campaña electoral y nosotras tenemos que marcar la diferencia. El PSOE debe entender que no es suficiente con movilizar el miedo para frenar a la extrema derecha. Hay que combatir un malestar social que es real porque en nuestro país se están atacando derechos básicos y debilitando nuestra democracia y para eso hay que ser más valientes en las instituciones de lo que ha sido el PSOE".

Ha cargado contra el PSOE para "agradecer a los ministros y ministras (de Sumar) que han puesto el cuerpo en una situación muy difícil" y que los socialistas han estado "frenando esos avances". Ada Colau ha señalado que tiene "experiencia en la cobardía del PSOE" porque gobernó Barcelona "con ellos ocho años". "Lo importante que hay que recordarle al PSOE es que no hemos venido a gestionar la desigualdad, hemos venido a acabar con la desigualdad, a acabar con las reglas del juego e intervenir el mercado de la vivienda", ha dicho la candidata a la presidencia Gobierno por el Frente Amplio que ha concluido que "vamos a transformarlo todo y que mande la soberanía popular".