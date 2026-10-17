María Jesús Montero se ha arrancado a bailar con mucha gana al ritmo de Malibu, de Rusowsky, este sábado durante el inicio del mitin del PSOE celebrado en Fuenlabrada. Sentada junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, la secretaria general de los socialistas andaluces ha bailado desde su silla, acompañando la música con aspavientos y expresiones faciales que han vuelto a ponerla en el centro de los comentarios en redes sociales.

No es una imagen nueva en Montero. Sus bailes y sus gestos en actos públicos han generado reacciones en otras ocasiones, especialmente por alguno de sus gestos con la lengua. Varios expertos analizaron estos comportamientos y apuntaron a tres posibles explicaciones.

Los extraños aspavientos de Montero bailando Rusowsky en el mitin del PSOE pic.twitter.com/TuSVLnB1dL — Libertad Digital (@libertaddigital) October 17, 2026

La escena ha tenido lugar en los primeros momentos del acto, después de la llegada de Sánchez. Sin embargo, más adelante, la canción ha animado también a otros miembros del Gobierno, que se han sumado al baile. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido posteriormente en X un vídeo de todos ellos moviéndose al ritmo de la música. "Russowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, sí o sí", ha escrito.

Russowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, si o si. pic.twitter.com/QqbTROUHd2 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 17, 2026

El baile de Montero ha coincidido con otro teatro amoroso: la demostración pública de afecto de Sánchez hacia Begoña Gómez. Ante los 3.000 asistentes, según fuentes socialistas, el presidente ha aprovechado su intervención para dedicarle a su mujer una intensa declaración de amor que ha levantado los aplausos de la militancia.

"Hoy me acompaña Begoña y quería darte las gracias. Gracias por ser mi esposa, ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha expresado Sánchez. El presidente ha continuado con un "hoy estamos más unidos y fuertes que nunca" y ha rematado el momento con un "te quiero". Gómez ha tenido incluso que limpiarse las lágrimas ante las palabras de su marido.

Por su parte, Montero ha defendido durante su intervención que el PSOE "está preparado para ganar y gobernar" en las elecciones generales del 29 de noviembre. Más tarde, en su cuenta oficial de X, ha asegurado estar "emocionada y con las pilas cargadas con la fuerza de la gente hoy en Fuenlabrada", además de reivindicar las candidaturas socialistas: "Con las y los mejores en nuestras listas, para que el 29 de noviembre gane el progreso y gane la gente".