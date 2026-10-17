Page planta a Sánchez y no va a un Comité Federal sin debate ni intervenciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha decidido no acudir al Comité Federal Extraordinario del PSOE que se celebra este sábado en Fuenlabrada, una reunión cuyo principal objetivo es ratificar las listas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una cita sin debate ni intervenciones en la que los asistentes se limitarán a validar las candidaturas, sin posibilidad de tomar la palabra.

El encuentro estará marcado por el mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca darse un baño de masas y exhibir músculo político en un momento en el que las encuestas dibujan un horizonte poco favorable para el socialismo. Sin embargo, Page ha optado por desmarcarse de una convocatoria en la que no habrá espacio para el debate político ni para las intervenciones de los dirigentes.

El presidente castellanomanchego, habitual verso suelto del PSOE y una de las voces más críticas con la dirección federal, ha preferido no participar en una reunión de mero trámite, centrada exclusivamente en ratificar unas listas ya confeccionadas. Ante la ausencia de turnos de palabra y como ha podido saber Libertad Digital, Page ha optado por dejar el protagonismo a quienes sí tienen un papel directo en las candidaturas.

Entre ellos figuran las ministras Isabel Rodríguez y Milagros Tolón, que encabezarán las listas socialistas por Ciudad Real y Toledo, respectivamente mientras Luis Sahuquillo lo hará en Cuenca y Emilio Sáez en Albacete. Su decisión supone un nuevo gesto de distanciamiento respecto a la cúpula del partido y pone el foco en el formato de un comité federal concebido para validar las candidaturas, sin abrir un espacio de discusión interna, más aún tras la dimisión de la ya exportavoz socialista Montse Mínguez por el escándalo de los 30 pisos y dos sociedades en Panamá de su pareja, mientras ella defendía que "con los fondos buitre o con las familias" y llamaba "pymes carroñeras" a empresas como la de su pareja.