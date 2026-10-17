Sánchez borra de sus listas a Narbona y Mercedes González tras el caso Leire Díez

Borrado y cuenta nueva. El PSOE aparta de sus listas en Madrid a dos de los perfiles más fieles al sanchismo cuyos nombres han quedado ligados, en distinto grado, a los casos de corrupción en torno a Leire Díez. El partido prescinde de ellas en las candidaturas, aunque continúen ocupando puestos de relevancia en el entorno socialista tal y como se ha ratificado en el Comité Federal de este sábado previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Mercedes González, que aspiraba a liderar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid hasta que el puesto recayó en Reyes Maroto, fue nombrada directora de la Guardia Civil en marzo de 2023. Desde entonces, su relación con la exmilitante socialista ha quedado bajo el foco político y judicial, en medio de una sucesión de contradicciones que han puesto en cuestión sus explicaciones. "Jamás, nunca, he participado en ninguna trama contra la Guardia Civil. Es mi casa, es mi familia", aseguró ante la comisión de Interior del Senado.

Sin embargo, sus explicaciones sobre los encuentros con Leire Díez han estado marcadas por la infinidad de versiones. González terminó reconociendo reuniones que inicialmente había negado y sostuvo que había informado a la cúpula de la Guardia Civil, algo que dos exjefes de la UCO negaron ante el juez. A ello se suman los informes sobre el presunto borrado de mensajes entre ambas y las diligencias judiciales por posibles delitos de prevaricación administrativa, en una causa en la que también está imputado el DAO de la Guardia Civil.

El otro nombre es el de Cristina Narbona, presidenta del PSOE, que también ha tenido que dar explicaciones por su relación con Leire Díez. Narbona no figura como imputada en este asunto, pero sí fue citada por el juez Santiago Pedraz en calidad de testigo. Ante el magistrado, negó conocer las maniobras atribuidas a la exmilitante socialista y rechazó que su relación con ella fuera más allá del ámbito profesional, pese a que el vínculo entre ambas se remonta a 2017.

Narbona también relató que, durante las jornadas de reflexión de Pedro Sánchez, Leire Díez le comentó que quería "reconducir los ataques al Gobierno". Según su versión, ella la remitió directamente a Santos Cerdán y no volvió a tener conocimiento del asunto. Unas explicaciones que sitúan a la presidenta socialista en el perímetro de las preguntas sobre la actividad de Díez, aunque sin que eso implique, por ahora, una imputación.

La salida de ambas de las listas madrileñas vuelve a poner el foco sobre la estrategia del PSOE ante la polémica: renovar las candidaturas mientras intenta contener el desgaste provocado por el caso Leire Díez.