Sánchez convierte el mitin del PSOE en una declaración de amor a Begoña: "Que lo escuchen alto y claro. Te quiero"

Con 3.000 asistentes, según fuentes socialistas, Pedro Sánchez ha aprovechado el mitin para prolongar su particular precampaña electoral, iniciada con la declaración institucional en La Moncloa en la que anunció el adelanto de las elecciones. Pero esta vez el protagonismo no ha recaído únicamente en el discurso político, sino en una calculada exhibición de afecto hacia su mujer, Begoña Gómez. Besos, abrazos y una declaración de amor ante la militancia han marcado una escena con la que el presidente ha buscado levantar al público y presentarse, una vez más, como el dique de contención frente a la "ola reaccionaria".

"Hoy me acompaña Begoña y quería decirte darte las gracias. Gracias por ser mi esposa, ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha arrancado Sánchez, entre los aplausos de los asistentes en el mitin electoral tras el Comité Federal Extraordinario. "Hoy estamos más unidos y fuertes que nunca", ha continuado, antes de rematar el arranque de su discurso con una declaración de amor: "que lo escuchen alto y claro, te quiero".

La escena ha desatado el entusiasmo del público, entregado al mensaje del presidente, mientras Begoña Gómez se mostraba emocionada ante las palabras de Sánchez. Una estampa de alto voltaje sentimental que ha convertido a la mujer del presidente en una de las grandes protagonistas de la jornada.

"Begoña, estás en tu casa", ha proclamado el ministro Óscar López, que ha aprovechado para insistir en que "la verdad importa". Con este mensaje, el dirigente socialista ha vuelto a defender la tesis de que las causas judiciales que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez responden a "bulos", mientras los socialistas siguen pendientes de la fecha del juicio oral de Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

"Pedro está mejor que nunca, está como una moto", ha asegurado López, que ha vuelto a recurrir al miedo a la derecha como argumento político, alertando de "los bulos, los insultos y los recortes" de un posible gobierno de PP y Vox.

Respaldo a Montse Mínguez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó este viernes desde Bruselas el tono de la respuesta del PSOE a la dimisión de Montse Mínguez como portavoz socialista, después de trascender que su marido, Sergi Vélez, acumula una treintena de pisos. "Estaba rota y pasándolo muy mal", aseguró.

Este sábado, en el Comité Federal Extraordinario celebrado en Fuenlabrada, los dirigentes socialistas han tratado de contener la polémica. Dicen que las actividades inmobiliarias de la pareja de Mínguez, Sergi Vélez, "no son ilegales". La respuesta, sin embargo, no ha evitado que el caso siga proyectando una sombra incómoda sobre el partido, especialmente por el contraste entre sus mensajes sobre el acceso a la vivienda y la acumulación de propiedades que se atribuye al marido de la ya exportavoz y los desahucios que ha ejecutado.

El ministro Ángel Víctor Torres ha lamentado la dimisión. "Lo lamento porque era una excelente portavoz, pero hay ocasiones donde las líneas se rompen y parece que estamos en un punto en el que todo vale". Más escueta se ha mostrado la ministra de Ciencia, Diana Morant, que se ha limitado a señalar que "respeta su decisión". El PSOE intenta cerrar esta crisis apelando a la legalidad, pero mantiene abierta la incómoda pregunta sobre la coherencia entre lo que predica y lo que tolera en sus propias filas.