Sánchez sepulta con las elecciones la Comisión de Secretos del Congreso que debía confirmar su traición a Ceuta

Pedro Sánchez se ha librado de más cosas de las que nos imaginamos con su anticipo electoral. Ha buscado acortar los tiempos de la Justicia en sus investigaciones sobre la cloaca y los narcos, las finanzas de su partido, el petróleo venezolano, el caso Zapatero, etc. También ha buscado una trampa con la que colar por medio de la Diputación Permanente los decretos de vivienda tumbados por el Pleno del Congreso. Pero también ha pretendido aplazar la investigación sobre su traición a Ceuta. Y, de momento, lo que ha conseguido es que una comisión clave del Congreso de los Diputados, la de secretos oficiales, sea paralizada en el momento en el que iba a certificar que todas las alertas del CNI, CIFAS, Policía y Guardia Civil llegaron al Gobierno con tiempo suficiente para haber blindado la frontera. Y se tomó la decisión de no hacerlo.

La Presidencia del Congreso de los Diputados, encabezada por Francina Armengol, ha formalizado ya la suspensión de la sesión de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (conocida habitualmente como la Comisión de Secretos Oficiales). En esta cita a puerta cerrada estaba programada la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para rendir cuentas sobre la actuación de los servicios de inteligencia y los avisos previos transmitidos por el CNI antes de la invasión de Ceuta por Marruecos.

La desconvocatoria es la consecuencia directa del marco legal y normativo que rige la actividad parlamentaria tras la disolución de las Cortes Generales para la convocatoria de elecciones. Es decir, que es la consecuencia natural de la convocatoria anticipada de elecciones por Pedro Sánchez.

Con la disolución de la Cámara Baja, el Congreso pasa a operar bajo el régimen de la Diputación Permanente, lo que provoca el decaimiento automático de todas las iniciativas legislativas y peticiones de comparecencia pendientes en las comisiones parlamentarias ordinarias o especiales. Y la de Secretos Oficiales por la invasión de Ceuta es una de ellas.

La Comisión y la comparecencia debían analizar una información que ya ha sido entregada a la Justicia: los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a las alertas sobre la invasión registrada en Ceuta a finales del mes de julio.

Y aunque la sesión fue fijada inicialmente a propuesta de la oposición, la propia ministra de Defensa y la dirección del CNI habían expresado públicamente su disposición a dar explicaciones en el seno reservado de esta comisión, la única capacitada para examinar materias reservadas y secretos de Estado. Es decir, que tanto PP y Vox, como, aparentemente, la ministra Robles iban dispuestos a confirmar que el Gobierno tuvo información suficiente y con la antelación necesaria como para haber defendido Ceuta de la invasión.

Pero Sánchez ha encontrado la solución perfecta: hasta la futura constitución de las nuevas Cortes Generales— y la posterior formación de la nueva Comisión de Secretos Oficiales— los grupos parlamentarios no podrán volver a solicitar la apertura del expediente y la Comisión.