¿Cómo se elige a los miembros de la mesa electoral el 29-N? La fórmula del sorteo en los ayuntamientos

Tras la publicación formal de la convocatoria de elecciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del próximo 29 de noviembre. Uno de los pasos clave del calendario es la constitución de las mesas electorales en cada colegio, un proceso regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) cuya ejecución recae de forma directa sobre los ayuntamientos de toda España.

Para garantizar la imparcialidad, los ciudadanos que ocuparán los cargos de presidentes y vocales son seleccionados mediante sorteo público entre los electores inscritos en la lista del censo de cada sección electoral.

¿Cuándo y cómo se celebran los sorteos municipales?

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 26 de la LOREG, los Plenos municipales celebran los sorteos aleatorios entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

Aunque en décadas pasadas los sorteos se realizaban mediante insaculación manual (con bolas o papeletas en urnas), hoy en día la práctica totalidad de los consistorios utiliza un aplicativo informático facilitado por la Oficina del Censo Electoral o desarrollado por los propios ayuntamientos. Este software genera combinaciones aleatorias de números de forma transparente en sesiones de pleno de acceso libre para la ciudadanía.

Requisitos para ser elegido miembro de mesa

No todos los electores del censo entran exactamente en el mismo bombo. La LOREG establece una serie de criterios técnicos de capacidad y nivel de estudios:

En primer lugar, tener entre 18 y 70 años, aunque las personas de entre 65 y 69 años tienen derecho a renunciar si lo justifican, y saber leer y escribir.

Para el cargo de presidente se requiere estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, Graduado Escolar o equivalente. Sin embargo, para ser vocal basta con contar con el graduado escolar o la titulación equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el mismo sorteo en el que se designa a la persona titular (un Presidente y dos Vocales por cada mesa), se eligen también a dos suplentes por cada puesto, sumando un total de nueve ciudadanos designados por mesa electoral.