De Kirchner a Maduro: Sánchez se mimetiza con el populismo bolivariano

Los bailes en mitad de los mítines y las muestras de afecto a su esposa ante los militantes formaban parte de la puesta en escena habitual de Nicolás Maduro durante cualquiera de sus actos en Venezuela. Ahora, Pedro Sánchez parece haber trasladado esa fórmula a España, como pudo comprobarse este sábado en el mitin del PSOE en Fuenlabrada.

Durante el acto y en varias ocasiones, la canción Malibu, de Rusowsky, animó a varios dirigentes socialistas a seguir el ritmo. María Jesús Montero bailó desde su asiento con sus habituales aspavientos, mientras otros miembros del Ejecutivo también se sumaron al ambiente, incluido el propio Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó después el vídeo que lo demuestra. "Había que bailarlo, si o si", puso acompañando las imágenes.

Russowsky vive en Fuenlabrada, pero nació en Pucela. Había que bailarlo, si o si. pic.twitter.com/QqbTROUHd2 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 17, 2026

Pero Sánchez no se quedó solo ahí y tiró de su relación con Begoña Gómez, sentada en primera fila durante todo el acto. Ante los militantes, el presidente agradeció públicamente a su esposa que estuviera a su lado "hoy más fuertes que nunca". "Te quiero", acabó Sánchez, provocando la emoción de su esposa. La pareja se abrazó y se besó durante el mitin, en una escena que el PSOE aprovechó después para difundir el mensaje "la fuerza del amor puede con todo".

Sin embargo, tal y como recordó Libertad Digital, el eslogan no era un recurso nuevo. Y es que la peronista Cristina Kirchner ya había recurrido a "la fuerza del amor" como su principal eslogan en el año 2011, acompañado de una imagen prácticamente idéntica a la de Sánchez y Begoña.

Incluso antes, ya en el 2006, Hugo Chávez también empleó ese concepto en sus discursos en Venezuela. "Yo pido que ese amor lo sigamos fortaleciendo y además llenando de razones, porque hay suficientes razones para que ese amor, para que esa fuerza siga imperando en Venezuela", dijo el jerarca bolivariano.

Pero más allá de eso, lo ocurrido en Fuenlabrada ha dado lugar a comparaciones directas entre Sánchez y Maduro. De hecho, algunos usuarios en redes sociales han publicado vídeos en los que aparecen los dos dirigentes de forma simultánea, alternando imágenes de sus respectivos mítines. "Encuentra las diferencias", titulan algunos.

En uno de los vídeos difundidos en redes sociales, Sánchez aparece bailando al ritmo de Rusowsky mientras, justo debajo, se muestra a Maduro haciendo lo mismo en un escenario prácticamente idéntico, con banderas y militantes al fondo. El montaje continúa con otra escena que refuerza las similitudes: Maduro besándose con su esposa durante un mitin y, en la parte superior, Sánchez haciendo lo propio con Begoña en Fuenlabrada.