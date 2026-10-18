El misterioso CM del PP que revoluciona X: "Si tengo mal día pienso que peor estarán los que deben defender a Sánchez"

Desde que se anunciase el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, las redes sociales del Partido Popular han ganado mordacidad y han encontrado en los tropiezos, las polémicas y las declaraciones del Gobierno central un filón para alimentar sus mensajes políticos.

De ese cambio de tono han sido conscientes no solo los usuarios de las mismas, sino también la propia oposición. Mientras unos aplauden la estrategia, otros se preguntan si las cuentas del PP, especialmente en X, están cruzando ciertos límites.

"Que le suban el sueldo al CM de PP" o "me flipa el nuevo CM del PP, por fin empiezan a enterarse de qué va esto" son algunos de los comentarios que más se han podido leer en X estas semanas. "El CM del PP Madrid es el Dios de Twitter, esto ya no tiene nombre", decía por ejemplo otro usuario en reacción a la última parodia del partido sobre la "fuerza del amor" del PSOE. Ahora se ha sabido que detrás de este giro hay un equipo joven y, sobre todo, un community manager que prefiere seguir en el anonimato.

La Fuerza del Amor /❤️ pic.twitter.com/qbDiaOjHoo — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 17, 2026

Y es que el responsable de las redes del PP ha concedido una entrevista a El Mundo sin revelar su identidad. Según relata el diario, hasta hace poco ocupaba un papel secundario, pero una lluvia de ideas para publicar mensajes en X terminó cambiando su posición: sus propuestas fueron las que mejor funcionaron y empezó a ganar peso hasta convertirse en una figura clave de la comunicación digital de Génova. Ahora reporta directamente al entorno más cercano de Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado por su identidad, responde con una broma: "¿Mi género? ¿El de ahora o con el que nací? Así no me reconocen los de las cloacas". Según explica al mencionado diario, prefiere no exponerse públicamente porque cree que podría convertirse en un objetivo de la izquierda. De hecho, en reacción a su propia entrevista escribe en la cuenta del partido de X: "No le mandamos fotos del nuevo CM a los de El Mundo porque después de lo de Los Rochos y las cloacas casi mejor no dar pistas al PSOE."

En la entrevista, también confirma que el cambio de tendencia se produjo con más intensidad tras la convocatoria de elecciones. "Para conseguir repercusión no puedes hacer lo mismo todos los días del año. La notoriedad llega porque hemos apretado en el momento en el que más foco hay sobre nosotros, que es con las elecciones convocadas", afirma.

Cierra la puerta al salir… de uno de tus 30 pisos. https://t.co/O4TrdbFXdt — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 16, 2026

"Os interesáis por mí, y lo agradezco, pero quien tiene una entrevista de verdad es el CM del PSOE. Cuando tengo un mal día, me pisan en el Metro, me duele una muela o piso una caca de perro en la calle pienso 'bueno, peor estarán los que tienen que defender a Sánchez'", responde en otro punto sobre su fama.

En cuanto al tipo de contenidos, explica: "Aprovechamos una de las principales grandezas del pueblo español: el humor".

Merchandising oficial del PSOE para la campaña electoral del 29N. pic.twitter.com/cIuWtRnMbZ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 14, 2026

Al hablar de comparaciones con otras cuentas, el CM rechaza que la estrategia sea una copia de la de Vox o una respuesta a la competencia electoral. "Tenemos un estilo propio. Compara las cuentas del PP y Vox en cualquier red social: no tienen nada que ver", ha asegurado a El Mundo. En esa misma línea, ha defendido que los populares trabajan "más desde el humor y desde la ilusión por el cambio".

Según ha contado el responsable, le acompaña un equipo muy reducido de gente en el que "todos hacemos de todo". Las ideas se comparten en un grupo de WhatsApp, se sigue la actualidad y se prueban distintos enfoques. El objetivo es aprovechar los temas que marcan la conversación política y encontrar fórmulas que conecten con los usuarios. "Somos pocos, y encima casi todos curran en chándal. Comemos de tupper en el trabajo y quien fuma lo hace de liar para llegar a final de mes. En cuanto a las ideas: prueba y error y grupo de WhatsApp. Cuando no estamos juntos, comentando en directo la corrupción del PSOE o descojonándonos viendo TVE, nos compartimos de todo. Aceptamos sugerencias de todo el que quiera aportar y tratamos de conectar con las tendencias", desvela.