La extinción de los pisosaurios sociatas y el último beso del Tiranosaurio

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, esa señora hidrogenada con tallarines en la cabeza y rubio de lejía en las raíces profundas, bienes raíces, se diría, por lo sólidamente asentadas en la tapa cerebral, se extinguió este viernes con un ruido leve, una flatulencia sin apenas sonido, pero con una pestilencia a lo Jackson Lamb en Slow Horses. Su verdugo y enterrador, Sánchez, dijo de ella que "estaba rota", pero, como le pasa últimamente, en la siguiente frase victimista se le escapó un sonido, entre el miedo y la risa floja, y no consiguió dar pena. En rigor, su presidencia es ya esfínter vago, cloacas rotas y hedor a difunto. No había prensa y no sabemos a qué olía la Tierra cuando se extinguieron los dinosaurios, pero debió oler a Sánchez.

"Fuera caretas", dijo la pisosauria y se arrancó la cara

Si no imitaran tan perrunamente al Perro Sánchez, y no carecieran de recursos gramaticales básicos para expresarse (lo que revela PISA no lo arregla el Ibex 35) los socialistas catalufos no harían tanto el ridículo al hablar en público. Pero llevan tanto tiempo robando con la protección de Hacienda y hace tantísimos años que perdieron el mínimo dominio del español, siquiera de rebote en las bodas, que repiten, como si de verdad las entendieran, frases hechas, más o menos castizas, que, cuando se refieren al dinero, se les vuelven como bumeranes y les dejan la cara como a Tebas. A la pisosauria más adinerada de la cloaca-partido-gobierno de Sánchez se le ocurrió ponerse farrruca en las Cortes, y antes de recordar la recalificación en Palafruguell, con tala masiva de árboles, respaldada por un velocísimo silencio administrativo de tres días, que la hizo millonaria con su quotidie, empezó su intervención gritando "¡Fuera caretas!", y una semana después lleva la mandíbula colgando y la prosa a la altura de la virtud de Ábalos.

En la hora dels adéus Mínguez ha dicho que se va "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios". Los principios del PSC, cuna de la pisosauria, están grabados en mármol desde la condena por corrupción, caso Filesa, de su secretario de Organización, Josep María Sala, que, a la salir de la cárcel, fue elegido jefe de formación del PSC, pensando en la moral de los jóvenes como, entonces, Montse Mínguez; y fue también el más votado en el siguiente congreso del hoy fructuoso tinglado político-financiero-separatista de Illa, que con 130.000 muertos del Covid en su haber, es otra de las referencias morales del PSC.

El socialismo, del siglo XX al XXI: el mismo crimen, más cursilería

Una de las características del socialismo del siglo XXI, desde Cuba a Venezuela, pasando por todos los peronismos posibles, es la cursilería. De Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot o Abimael Guzmán podía decirse y era cierto, que eran asesinos de masas, los peores en la historia de la humanidad. Lo que no cabe llamarlos es cursis. Alguna efusión sentimental se les atribuye, fuera de sus limitadas y tortuosas excursiones sexuales, pero o eran falsas o, como la de Lenin ante los acordes de un piano, un recuerdo de que la lucha revolucionaria no admite distracciones con el arte y la belleza, que sólo son astutas trampas seculares que ocultan la explotación capitalista.

Pero desde La Entrada de Cristo en La Habana, como llamó Sarduy a la de Castro en "De donde son los cantantes", hasta los delirios verbosos de Hugo Chávez y su "democracia con cojones", como la llamaba Pablo Iglesias, Marqués de Sadepagar y azotador virtual de marilós, no dejan de exhibirse los sentimientos con la falta de ellos que siempre ha definido a la Izquierda. O se cree en el Materialismo Histórico y la lucha de clases o en el amor a todos y el perdón, como el cristianismo. Mezclar lo trascendente y lo inmanente, lo divino y lo humano son sólo estafas de la Teología de la Liberación, como el Cristo pistolero o el Gulag pasado por agua bendita. Ver a Pedro el Témpano y Begoña Airlines besándose en Fuenlingrado, como los Kirchner al inaugurar la gran corrupción conyugal argentina, es, más que cursi, decididamente siniestro. Como el beso octogenario de Fred Astaire y Ginger Rogers en "El coloso en llamas", una obscenidad evitable. O el de Breznev y Honecker, antes de caer el Muro: las babas del Diablo.

La dote de Begoña y el silencio en los juzgados

Hay dos razones para que Sánchez le diga "te quiero" a su señora, aparte de respaldar la iniciativa parlamentaria de Patxi López, "yo con Begoña". Una es la dote que, con el dinero paterno proveniente de la trata de blancas y chaperos, en saunas y prostíbulos, aportó a la pareja la hija de Sabiniano. Otra, el silencio deseable en cuanto a la actuación de su marido en los dos delitos por los que será juzgada en los próximos meses. "Te quiero callada" habría sido una fórmula menos melosa pero más sincera, porque Begoña tiene en su mano implicar más directamente al presidente del Gobierno en los delitos por los que es juzgada, imposibles sin su eficaz colaboración.

Lo ridículo es su costumbre de victimizarse siendo verdugos, ir de limpios y apestar a cloaca, fingirse enamorados los que pronto pueden ser imputados. Todo viene en los catecismos de la propaganda bolchevique, en "los clubes de inocentes" que Willi Münzenberg sembró en todo el mundo, de París a Hollywood y de Oxford y Cambridge a Madrid y Barcelona, donde cobraron la pieza más elegante de la NKVD: Ramón Mercader. A su lado, Pedro Sánchez, es sólo un vigoréxico con problemas de epidermis. Por último, entre la dote de Begoña y la acumulada como pareja hay un patrimonio inmobiliario muy notable, de auténticos pisosaurios sociatas. Si Sánchez lamenta la dimisión de Mínguez es por hermandad de propietarios.